Stresovaná pleť je jeden z problémů, které naši předkové neznali. Ty, co pracovali celé dny na poli, netrápila, měli potíže spíš se sluníčkem, které jim přidávalo vrásky i roky, ale netušili, co je to sedět v klimatizovaných místnostech, nemít celý den čerstvý vzduch, nehnali se ve zběsilé rychlosti za výkonem, prestiží a penězi.

Zatímco oni žili v souladu s ročními obdobími, dnešní společnost má zcela jiné hodnoty. Je to fuška fungovat v tomhle tempu, zpracovat neúspěch, tlak, všechny životní překážky. Stres se bohužel na organismu podepisuje.

A výsledek? Šedá pokožka, unavený pohled, kruhy pod očima, hluboké vrásky, k tomu se většinou přidá pár kilo navíc, nějaká ta civilizační choroba a neschopnost najet na správný stravovací režim.

Jednoduché řešení zní: Vyhněte se stresu! To se ale lehce řekne a těžko realizuje. Co tedy dělat, když už stresovanou pleť máte?

Základní pravidla péče o stresovanou pleť:

Čištění

Ráno a večer pleť očistěte hypoalergenními přípravky bez parfemace a konzervačních látek. Konkrétní přípravek zvolte podle toho, co vám bude vyhovovat. Doporučována jsou mléka a tonika s termální vodou či pěna z mořských řas. Následně pleť osvěžte mořskou mlhou, která regeneruje a posiluje, brání předčasnému stárnutí a zároveň napomáhá k tomu, aby aktivní látky z krémů mohly lépe pronikat do buněk.

Aplikace krému

Extra tip: Stresovaná pleť potřebuje podporu i zevnitř, obecně se doporučuje konzumovat hodně ovoce a zeleniny. Jedničkou je v tomto směru ananas, který zajistí také odbourávání tuků, a hroznové víno, jež nakopne látkovou výměnu.

Základem všeho je dostatečná hydratace, nejlepší jsou intenzivně působící krémy a séra s vitaminy a okysličujícími složkami. Krém vždy nabírejte kosmetickou špachtlí, nebo raději zvolte produkt v dávkovači, zvlášť u přírodní kosmetiky je to nutnost, jinak hrozí, že by se přípravek mohl zkazit.

Přečtěte si také informace o skladování, které uvádí výrobce. Má-li být krém v lednici, neignorujte to a ukládejte ho tam, jen tak bude správně účinkovat.

Též pozor na to, abyste přípravku nedávala málo nebo moc, musí ho být tak akorát, aby pokryl pleť jednolitou vrstvou. Jestli chcete, aby se unavená pleť probrala co nejdříve, přidejte do krému pár kapek šťávy z aloe vera, turbo účinek zaručen! Pod krém nezapomínejte nejméně třikrát za týden aplikovat séra s vitaminy a kyselinou hyaluronovou.

Maska

Jednou až dvakrát týdně si udělejte čas na pleťovou masku. Vycházet můžete z domácích zdrojů, stačí žloutek s olivovým olejem nebo tvaroh se šlehačkou, v každém případě byste masku měla nechat působit zhruba 20 minut, pak je třeba dopřát pleti ještě výživu v podobě krému.

Masáž

Kdo pracuje u počítače, jistě to zná. Člověk se soustředí a je v tenzi, nehýbe se, stahuje ramena a nechtěně krčí čelo a nos. Mračí se, ani neví proč, a zbytečně si zadělává na vrásky, které se pak dostaví jako další důsledek stresované pleti. Je-li to i váš případ, pamatujte, že nejlepší je antistresová masáž z rukou kosmetičky. Zbaví vás napětí, uvolní, a pokud se ještě zkombinuje s aromaterapií, blahodárně zapůsobí na celé tělo.