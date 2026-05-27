Péče o pleť má také své moderní trendy. Po časech kosmeticky opulentních, kdy nám nic nebylo dost, se nyní prosazuje jednoduchost a přirozeně zdravý vzhled. Zapomeňte na deseti i vícekrokové kosmetické rutiny i na zbytečné vrstvení přípravků.
Skinimalismus funguje pod heslem Méně je více a zaměřuje se na menší množství používaných produktů, ale zato vysoce účinných, multifunkčních, šetrných a pro vaši pokožku nejvhodnějších.
Nejvíc se prosazují přípravky s ceramidy, kyselinou hyaluronovou, probiotiky, vitaminy C, A, E a skupiny B, niacinamidem, skvalanem a podobně.
Chceme, aby naší pokožce kosmetická péče maximálně pasovala, aby byl výběr kosmetiky šitý přesně na míru jejích specifických potřeb. A tak i do beauty světa vstupuje umělá inteligence.
Využití AI a moderních technologií patří nyní v kosmetice mezi největší trendy. AI dokáže prozkoumat hlavní parametry, jako linky a vrásky, pevnost pleti, oční kontury, jas, tmavé skvrny, zarudnutí, vady pleti, rozšířené póry atd. Algoritmy umějí analyzovat stav pleti na základě vašeho selfíčka. AI nástrojů na pleť existuje několik, některé umožňují i simulaci toho, jak bude vaše pleť vypadat v budoucnu.
Proč čistit?
Základ kosmetické rutiny
Důkladné každodenní čištění je prvním krokem v účinné péči o pleť. Je klíčové pro udržení zdravé, mladistvé a zářivé pokožky. Odstraňuje nahromaděné nečistoty, kožní maz, odumřelé buňky a případný make-up. Předchází ucpávání pórů, vzniku akné, zánětů a podporuje následnou péči, čímž zpomaluje stárnutí.
Už při čištění pleti se tak můžete zaměřit i na její obnovu. Čistá pleť bude lépe vstřebávat účinné látky v pečujících přípravcích.
Chraňte si mládí
Slunce je jedním z hlavních viníků úbytku kolagenu v pokožce. Oslabuje ji a zanechává na ní známky stárnutí často dřív, než by bylo nutné. Pokud se vám podaří spojit anti-aging péči s ochranou před UV zářením, je to nejlepší cesta k tomu, aby pleť zůstala pevná, mladistvá a bez zbytečných vrásek mnohem déle.
Myslete i na své vlasy
Vaše vlasy už jistě mají za sebou jarní restart, ale i tak mohou být ještě vysušené a matné. Zaslouží si proto intenzivní hydrataci a regeneraci, které jim navrátí lesk a sílu.
Rozhodně používejte kondicionéry po každém mytí, uzavřou vlas a zabrání dalšímu vysušování. Nešetřte ani přírodními oleji, dávejte arganový, za kokosový nebo jojobový olej na konečky, které bývají nejvíce roztřepené.
Vlasům pomůžete také tím, že je budete mýt vlažnou, ne horkou vodou, aby se zbytečně nevysušovala pokožka, a omezíte fénování, žehlení a kulmování.
Ani u vlasů nezapomínejte na UV ochranu. S přibývajícím sluncem používejte produkty s UV filtry, aby vlasy nebyly suché, krepaté a vyšisované.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.