Pro velká i malá ňadra

Sportovní opory jsou tou nejlepší volbou pro dámy s bujným dekoltem. Jejich výhodou je nejen komfort, ale i to, že poprsí udrží na místě. Nemusíte se obávat předklonit, aniž by prsa “vyskočila” z látky. Díky speciálně navrženým střihům navíc ulevíte zádům, která pod tíhou ňader často trpí.



Módní rada: Až si budete v kabince zkoušet vámi vybraný kousek. Párkrát si poposkočte. Jen tak lze zjistit, zdali model drží vše na svém místě tak, jak má.

Při sportování zapomeňte na klasické podprsenky. Investujte do speciálně navržených kousků.

Správná koupě

Ujasněte si, co vlastně sháníte. Pro jakou příležitost podprsenku budete nosit. Na sportovní aktivity se hodí varianty suplující topy. Dámy s drobným hrudním košem mohou zvolit úzká ramínka a klasičtější střihy. Přes den oceníte prádlo se širokými ramínky. Nebojte se alternativy bez kostic. I ta dodá dominantnímu poprsí tolik žádanou oporu.

Tip: Smyslnou sázkou na jistotu se stane provedení z krajky či nápaditých ramínek. Ač se jedná o ležérní styl, partnera i tak určitě potěšíte.

Sportovní podprsenky jsou nesmírně pohodlné.

Jak sportovní podprsenky nosit?

Zapomeňte, že oblékáte prádlo určené na sport. Chovejte se, jako by se jednalo o “normální” podprsenku. Benefitem zůstává fakt, že některé kousky topových střihů lze nosit pod transparentní tkaniny, aniž by celkový vzhled působil lascivnějším dojmem. Jakmile dáte sportovní opoře šanci, absolutně se do jejího pohodlí zamilujete.