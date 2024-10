Při sportu se zahřejete, i tak se ale dobře oblékněte. Víme, jak na to

Pravidlo číslo jedna: Na sportovní aktivity potřebujete kousky z prodyšného materiálu, který odvádí pot. To se týká hlavně legín a topů. Ovšem taková softshellová mikina se může hodit také, obzvlášť když má speciální membránu, která zajišťuje odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Mikina a legíny, cena 1550 Kč a 990 Kč | foto: Draps.cz

Funkčnost, styl, pohodlí, ale i udržitelnost, to je to, ve sportovní módě běží. Spojením technologií s ekologií a umem tvůrců outfitů pro život v pohybu vznikají kousky, které by vám v šatníku neměly chybět.

Orientovat se na recyklované materiály a šetrnou výrobu je v dnešní době nutností, ale protože už nám trochu přituhlo, lehké kraťásky a topy půjdou stranou a nahradí je něco teplejšího.

Trendy se posouvají směrem k volnějším střihům, které poskytují maximální svobodu, nesmějí vám tak chybět mikiny a pohodlné kalhoty, klidně i legíny se širokými nohavicemi.

Zůstanou tu s vámi však pořád půvabné pastelové barvičky a přírodní tóny – světle růžová, mátově zelená či jemná modrá, ale i zemité olivové, to vše odstíny hnědé, béžové a jsou variace, které vám budou slušet.

V této módní sféře je přitom stále cítit i trocha a retra. Kdo pamatuje devadesátky, určitě ocení vintage designy z té doby, stejně jako sportovní soupravy.