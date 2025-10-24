Sportovní móda je trend, který dobývá nejen fitness centra, ale i ulice. Už dávno neplatí, že funkční oblečení musí být nudné – naopak. Dnešní kolekce propojují pohodlí, moderní střihy i výrazné barvy a dokazují, že i při sportu můžete vypadat stylově.
Začněme u bot, protože právě ony určují rytmus. Vans Curren Caples jsou ztělesněním kalifornského stylu, s odolným svrškem a perfektní přilnavostí. Kdo hledá cenově dostupnější variantu, ocení trendy běžecké boty z Deichmannu – ať už minimalistické, nebo s ikonickým potiskem.
Mikiny se staly univerzálním kouskem, který využijete do fitka i na kávu s kamarádkou. Ocelově modrá s kapucí od Eloise.cz je chic, zatímco žebrovaná mikina Active z F&F & boduje ležérností. Kombinujte je s pohodlnými bordó tepláky nebo zeleným setem, který působí uvolněně i sofistikovaně.
Pro trénink se hodí hnědý žebrovaný top nebo - jednoduché tričko od s. Oliver, které zdůrazní přirozenost. Chladnější dny vyřeší sportovní bunda s beránkem, a pokud toužíte po detailu, kšiltovka s výšivkou dodá celku hravý nádech.
Sportovní móda dnes znamená svobodu – možnost vyjádřit svůj styl při každém kroku, ať běžíte do posilovny nebo do města.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.