Když za sportem, tak ve stylu. Pusťte do fit šatníku barvy a vzory

Je tomu dávno, co se sportovní úbor vybíral jen podle technických parametrů - nebo ještě hůř, dle toho, co zůstalo na skladu. Dneska je už všechno veselejší, a to doslova. Hodně frčí potisky na způsob batiky, neonové barvy i pastelové či hodně jasné odstíny.

Pokud se budete věnovat cvičení v interiéru, vystačíte si s topem, sportovní podprsenkou a legínami. Podpora prsou je velmi důležitá, při aerobních aktivitách by ňadra vždy měla být zpevněná.

Při výběru legín si zase všímejte, jak širokou mají gumu v pase. Čím širší, tím lepší, pohodlněji pak sedí. Chcete-li opravdu vychytaný model, hledejte takový, který má i kapsičku na kapesník.

Na domácí cvičení si určitě pořiďte protiskluzovou cvičební podložku. Hopsáte-li v bytě, vybírejte takovou, která má schopnost izolovat hluk, sousedé vám poděkují.

Chodíte-li na cvičební lekce do fitka, doplňte outfit ještě fleecovou mikinou a funkční bundou anebo vestou, klidně i delší. Neprochladnete pak cestou domů z tělocvičny a budete vypadat stylově.

Jednoduše dokonalé

Zatímco outfit do zaměstnání či na večer můžete doladit pomocí šperků a dalších doplňků, jako je šál nebo kabelka, u sportovní módy to funguje trochu jinak.

Jistě, můžete namítat, že nejdete na módní přehlídku a plánujete jen vylepšit kondičku, ale pokud se na sebe máte hodinu dívat do zrcadla, které je dnes nezbytnou výbavou většiny moderních tělocvičen a posiloven, chtělo by to při pohledu na svůj obraz nekřičet hrůzou. Mít ze sebe přinejmenším dobrý pocit je fajn a příjemně motivační.

Nechcete-li dlouho přemýšlet, co na sebe, bude ideální volbou nějaký barevně a stylově sladěný komplet. Legíny, tričko, podprsenku i mikinu, to vše můžete pořídit z jedné kolekce, a vytvoříte tak dokonale vyvážený monochromatický outfit. Vyberte ale správný odstín, který vám bude ladit k pleti i vlasům.

Jak již bylo řečeno, hodně frčí zářivé modely, nicméně tmavá je nadčasová, opticky vás zeštíhlí a nejsou na ní tolik vidět propocené koláče. Ve spojení s univerzálními bílými teniskami to bude dobře fungovat.

Doplňková mánie

Třpytivé náramky, řetízky ani brože do tělocvičny určitě nevyužijete, oceníte však kvalitní ručník, potítko či kšiltovku. Jsou to hlouposti, ale i překážející vlasy vám mohou znepříjemnit pohybové aktivity, proto není radno podceňovat výběr sportovní čelenky nebo gumičky do vlasů. Zapletené vlasy jsou značka ideál, drží a hlavně tak lze upravit i kratší mikáda, která do normálního culíku nedáte.

S rozvahou volte i ponožky. Takové, co se vám budou neustále shrnovat, nebudou ty pravé. Také musí být uzpůsobeny tomu, že se bude člověk potit, měly by být z vhodných materiálů.

Třešničkou na dortu je pak taška či batoh. Pro ty, kteří za sportem docházejí do fitka, je to důležité, do zavazadla se musí vejít vše potřebné - a ještě by mělo ladit se zbytkem úboru. No, a kdo by chtěl být absolutně dokonalý, nezapomene ani na barevně ladící láhev s pitím.