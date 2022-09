Předtím, než vyběhnete do ulic nebo vyrazíte do posilovny, zajisté řešíte minimálně dvě věci. Chcete být v suchu a v pohodlí. Obzvlášť během menstruace to může být oříšek.

Naštěstí doba pokročila a na trhu jsou k dostání i speciální legíny a kraťasy se savou vrstvou z merino vlny, která je zapracovaná tak, že není vidět. Její savost pak odpovídá středně silné menstruaci, můžete tedy bez obav vyrazit vstříc pohybu kdykoliv v měsíci.

Obecně se řiďte pravidlem, že je žádoucí oblékat se jako cibule, a to za jakéhokoliv počasí, ať už jdete běhat do lesa nebo na lekci aerobiku do tělocvičny.

Začněte prodyšným prádlem, na to přidejte tričko a kalhoty, kousky schopné izolovat teplo, a podle potřeby přihoďte další vrstvu, která umí chránit před případným větrem a deštěm.

Ať už je venku deset, nebo dvacet stupňů, dbejte na to, aby oblečení vlhkost neuchovávalo, ale odvádělo. Jen tak to pro vás bude pohodlné.

Oděv by vás nikdy neměl táhnout ani dřít. Je nutné, aby byl přiměřeně elastický a seděl vám i velikostně. Vhodné jsou výrobky s plochými švy nebo zcela bezešvé kousky, na léto potom z látek nabízejících ochranu před UV zářením, obzvlášť, jestli třeba jezdíte na kole nebo běháte v terénu...