Spánek má čarovnou moc, alespoň co se pleti týče

Nedostatečný spánek rozhodně není něco, co by se dalo přejít jen tak mávnutím ruky. Velmi intenzivně se podepisuje hlavně na pokožce, zanechává ji povadlou a bledou, na tvářích se objevují různé skvrnky a nečistoty, o tmavých kruzích pod očima a nateklých víčkách ani nemluvě. Z dlouhodobého hlediska představují poruchy spánku pro pleť docela zásadní problém, možná ještě větší, než si lidé uvědomují.

Co se děje v noci?

Ale co, to zachrání noční krémy a pleťová mléka, pokožka bude jako nová, řeknete si, jenže bohužel, spánek nenahradí.

Jak je to možné? O funkci a smyslu spánku existuje celá řada teorií, stejně jako o počtu hodin, které je vhodné prospat.

Všeobecně se má za to, že hlavním důvodem, proč uléháte do peřin, je obnova organismu a náprava škod způsobených různými vnějšími i vnitřními procesy. Jakmile člověk usne, klesá metabolismus a tělesná teplota, látková výměna se zpomalí až o pětadvacet procent.

Tělo odpočívá, ale kůže ne. Metabolická aktivita v ní dosahuje během noci maxima. Celý svět spí, jen kožní buňky se vesele zotavují a obnovují. Vrcholem je buněčné dělení, které je nezbytné pro regeneraci kožních buněk, krve i mozku. K tomu dochází kolem jedné hodiny ranní.

Pokud bdíte, nedojde k němu, potřebná energie se vynaloží jinak. A nezachrání to ani, když se dospíte během dne. Ve finále tak jde říct, že není tolik důležité, zda spíte sedm nebo devět hodin, podstatné je, kdy spíte a jestli vám spánek dává to, co má, tedy že se po něm cítíte odpočatě.

Víte, že…

Pokud chodíte spát po požití alkoholu, možná snadněji usnete, později se ale budete probouzet během noci nebo třeba hodně časně ráno? A to není zrovna vhodný způsob, jak si odpočinout.

Teplá koupel před spaním a dokonale odlíčená čistá pleť vám pomohou ke sladkému snění?

Večer není dobré nejen jíst a pít kávu, ale ani perlivou vodu? Oba nápoje se mohou stát příčinou nechtěného bdění.

Lehnout a točit se!

Stav pleti neovlivňuje jen kvalita spánku, ale také poloha, ve které spíte. I když se v průběhu noci všemožně převalujete a měníte pozici, ve výsledku má každý tendenci vracet se k oblíbené poloze.

To znamená, že nejvíc hodin pak vystavujete obličej tlaku z určitého úhlu, což může stát za tím, že třeba na čele nebo tvářích máte víc hlubších vrásek než jinde. Pouhým okem je možná nevidíte, ale kosmetička nebo kožní lékař to hned poznají.

Věc se dá vyřešit tak, že si záměrně lehnete na záda nebo jinak, než vám velí přirozený instinkt. K tomu si pořiďte i kvalitní polštář a jemné povlečení, které zajistí, že tlak na obličej bude menší.