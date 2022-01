Definovat, jak přesně mají nebo nemají vypadat severské vzory, je obtížné – co země, to jiný styl. Existuje tedy víc druhů, ji z zapojují se do nich i další barvy, jako je černá, červená, oranžová, modrá či růžová, výsledný efekt by měl být ale vždy velmi decentní a umírněný.