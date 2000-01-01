náhledy
Pokud nechcete investovat do velkého semišového kabátu, pořiďte si alespoň semišovou kabelku, která dodá jednoduchému modelu luxusní a podzimní nádech. Cena 1399 Kč
Autor: Wittchen
Nosit se budou i celosemišové kostýmky nebo manšestrové áčkové sukně ve stylu 70. let. Cena 1355 Kč
Autor: Next
Karamelově hnědé semišové polokozačky mají na vnitřní straně zip pro snadnější nazouvání. Cena 2269 Kč
Autor: Tamaris
Pouzdrová sukně s rozparkem je dlouhá až ke kolenům a vyrobená z měkké viskózové směsi. Díky rozparku na předním dílu krásně zvýrazní siluetu. Cena 799 Kč
Autor: Bonprix
Semišové rukavice jsou doplněk, který se na podzim i v zimě hodí a příjemně zahřeje. Cena 1239 Kč
Autor: H&M
Kabát, nebo bunda? Tenhle kousek z umělé kůže spojuje obojí. Cena 2180 Kč
Autor: Zalando
Semišový kabátek do pasu z umělé kůže je nadčasový kousek, který skvěle doplní každodenní i elegantnější outfit. Cena 1400 Kč
Autor: F&F