náhledy
Elegantní kabátek z umělé kožešiny v ledově šedém odstínu si bude perfektně rozumět s pouzdrovou sukní i džínami. Slušet bude zejména studeným barevným typům a s barvami v této paletě se bude i nejlépe kombinovat.
Autor: s. Oliver
Investice do kvalitních materiálů se v případě svetrů vyplatí. Akrylový nebo polyesterový úplet může vypadat hezky, rychle ale žmolkuje a příliš nezahřeje. Vsaďte na dlouhý svetr s vysokým podílem vlny. Vypadá skvěle i přes kalhoty nebo jen s punčochami a kozačkami.
Autor: s. Oliver
Antracitově šedá je barva, která se vám v šatníku rozhodně neztratí. Ve většině kombinací nahradí černou, ale nepůsobí tak smutně a nezdůrazňuje vrásky v obličeji. Kombinace šedých kalhot a svetru s aplikacemi je stylová a šik.
Autor: Reserved
Bojíte se unylého obličeje? Tak šedou otevřete
Autor: Bonprix
Hřejivé sako s potahovanými knoflíčky je elegantní a zároveň hravé a mladistvé. Vypasovaný střih a zvýrazněná ramena krásně vytvarují postavu a zdůrazní její ženský tvar. Slušet bude spíš drobnějším ženám.
Autor: Reserved
Hledáte snadno kombinovatelný svrchník do sychravého počasí? Rozhodně nešlápnete vedle se zateplenou bundou, kterou unosíte jak do města, tak na venčení pejska. Světle šedá skvěle ladí s bílými detaily.
Autor: H&M
Sukní se nemusíte vzdávat, ani když jsou za okny plískanice. Hladká áčková sukně z hřejivého materiálu bude skvělá do práce, do města i na formálnější příležitosti. Při kombinování vsaďte na černou, vínovou, béžovou nebo námořnickou modř.
Autor: C&A
Hledáte všestranný model na pracovní schůzku nebo do divadla? Šedý oblek je perfektní volba. Pro elegantní vzhled jej kombinujte s černou, perfektní ale bude i halenka v barvě královské modři nebo růžové.
Autor: C&A
Krátký vlněný kabát jednoduchého střihu vás nezklame při ch žádné příležitosti. Vypadá skvěle k džínám i širokým kalhotám a hodí se i k sukním. Šedá barva ladí se všemi odstíny, jaké najdete v šatníku, navíc nepůsobí tak tvrdě jako černá, která může přidávat roky.
Autor: Lindex