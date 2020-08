Nosí se v různých délkách – mini, nad nebo ke kolenům, midi či maxi – a také v nejrůznějších střizích a pro každou příležitost.

Šaty pro každou postavu

Důležité je najít ty pravé pro váš typ postavy. Máte hodně bujné poprsí? Pak se vám budou hodit šaty s menším výstřihem do véčka, který by neměl být delší než k hrudní kosti.

Naopak malá prsa? Žádný problém – můžete se pustit do řady experimentů. Budou vám sedět modely s bohatým řasením či volánky v horních partiích.

Větší bříško zamaskujete šikovným vrstvením. A co široké boky, ale úzký pas? Dejte mu vyniknout a zdůrazněte ho! Noste šaty se sukní do áčka, horní část by s měla být spíše upnutější.

TIP: Ženám s menší postavou perfektně prodlouží nohy vysoké podpatky, co se vrstvení týče u většího bříška, bude se hodit rozepnuté sáčko.