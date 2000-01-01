náhledy
Saténu sluší kontrasty a lesklá bundička sportovního střihu je toho důkazem. Saténový bomber bude vypadat perfektně k džínům i elegantním kalhotám s širokými nohavicemi nebo přes jednoduché šaty.
Autor: Zara
I na podzim si budete připadat jako na dovolené díky saténovým kalhotám s květinovým vzorem. Ten je sice výrazný, stále však dostatečně elegantní na to, abyste v těchto kalhotách mohla vyrazit do kanceláře nebo na večeři do restaurace.
Autor: s. Oliver
Pokud byste měla svůj šatník obohatit o jediný saténový kousek, sáhněte po sukni v midi délce. Tu užijete jako součást slavnostních outfitů třeba do divadla, ale i na běžné nošení. V kurzu jsou kombinace se sportovní mikinou nebo koženou bundou.
Autor: Reserved
Dlouhé saténové šaty působí honosně, díky správné volbě doplňků se ale promění v překvapivě variabilní kousek. S lodičkami je oblékněte na slavnostní večeři, s teniskami a košilí do města a se sakem na pracovní schůzku.
Autor: M&S
Do divadla, na slavnostní div večeři, na ples nostní nebo jako host ne na svatbu, všude tam užijete tyto saténové šaty rafinovaného střihu, který ho nádherně zdůrazní ženské křivky. Draperie lesklé látky působí luxusně a zároveň odvede pozornost od případných nedokonalostí postavy. Purpurová barva se momentálně hřeje me na výsluní.
Autor: Mango
Satén dodá punc luxusu i těm nejobyčejnějším kouskům. Je to vidět na této halence, jejíž střih je univerzální a nadčasový. Královská modř lichotí zejména brunetkám a skvěle působí v kombinaci s černou.
Autor: Mango
Jak už jsme zmínili, saténové sukně jsou momentálně velkým trendem. Nosí se nejenom jednobarevné varianty, ale i ty se vzorem. Jemný puntík působí hravě a zároveň elegantně, bude tedy vhodný i do práce nebo na večírek.
Autor: Lindex
Souprava saténových kalhot s širokými nohavicemi a kimonového kabátku je stylová a díky své barevnosti krásně ladí s podzimními trendy. Pokud si netroufáte nosit kalhoty a kabátek jako komplet, můžete je kombinovat s dalšími kousky v šatníku.
Autor: H&M
Zavinovací halenka vám bude slušet, ať už máte jakýkoli typ postavy. Navíc působí velmi svůdně! Na co si ale dejte pozor, jsou stopy od potu v podpaží, na tomto materiálu vyniknou. Doporučujeme speciální protipotní vložky.
Autor: C&A