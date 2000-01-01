náhledy
Originální kardigan bez knoflíků ve flaušovém vzhledu. Cena 879 Kč
Autor: Bonprix
Šála z hebkého materiálu s vyplétaným vzorem a pevnými okraji. Cena 899 Kč
Autor: Tatuum
Top s kovovou nitkou je efektní a hodí se i do společnosti. Uzel na přední části krásně zvýrazní dekolt. Cena 319 Kč
Autor: H&M
Pletené šaty s rafinovaným vzorem a projmutím v sytě růžovém odstínu. Cena 749 Kč
Autor: Bonprix
Svítivě růžová čepice s copánkovým vzorem a kožešinovou bambulkou. Cena 850 Kč
Autor: Wittchen
Kotníčkové kozačky s hrubou podrážkou a ozdobnými přezkami jsou na zimu ideální. Cena 1399 Kč
Autor: Deichmann
Podpatky dodají ženskou noblesu každému outfitu, stejně jako lakovaná kabelka. Cena 999 Kč
Autor: Deichmann
Fuchsiová menší kabelka se dá nosit v ruce, ale díky připínacímu popruhu i přes rameno. Cena 630 Kč
Autor: Zalando
Žebrované triko s dlouhým rukávem je z přírodní viskózy a díky tomu příjemné na nošení. Cena 1179 Kč
Autor: Lisca
Kabát ve výrazné barvě by neměl chybět v žádném šatníku. Vsaďte na volnější střih a noste ho k džínům i přes šaty. Cena 1799 Kč
Autor: Bonprix
Svetřík s límcem je částečně vlněný a zdobí ho půvabné stříbrné štrasové knoflíčky. Cena 739 Kč
Autor: H&M
Měkoučký svetr s vlnou má přiléhavý stojáček a široké raglánové rukávy. Cena 599 Kč
Autor: Tchibo