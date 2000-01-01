Ačkoli tomu někteří z nás stále nepřišli na chuť, módní svět hlásí návrat košil s krátkým rukávem. Skvěle vypadá varianta s decentními kostičkami, která je jako vystřižená z westernu. Nebude proto překvapením, že nejlépe působí ve spojení s džínami. Výsledkem je nedbalá elegance. Cena 649 Kč
Autor: Zara
Růžovou s oblibou nosila i přes pokročilý věk Královna Alžběta II. Důvod? Aby na sebe upoutala pozornost v davu. Přesně takovou moc tento odstín má. Obzvlášť pokud se do něj zahalíte celá. Kombinace, kterou vidíte na modelce, je vhodná pro běžné nošení, protože je ležérní styl podtržen bílými květy. Cena 599 Kč
Autor: Tchibo
Sytá fuchsiová barva nejlépe vynikne na blondýnkách nebo ženách s přirozenými šedinami, které rozzáří. V kombinaci se zlatými doplňky obstojí tyto šaty na společenské události, nosit je ale můžete i do práce. Cena 2849 Kč
Autor: s. Oliver
Tento lehký svetřík je jako stvořený do jarního počasí. Vynikne ve spojení s džínami, můžete pod něj ale obléknou i bílou košili, nechat vykukovat límeček a přidat černé společenské kalhoty s vysokým pasem. Hezký bude i se sukní. Neutrální odstín růžové bude slušet blondýnkám i brunetkám. Cena 1299 Kč
Autor: s. Oliver
Dámské obleky se hřejí na výsluní už druhou sezónu a jen tak z módy nevyjdou. Pokud je na vás obligátní černá, šedá nebo hnědá barva příliš fádní, sáhněte po pastelově růžové variantě, která dodá modelu v pánské barvě punc ženskosti. Sako i kalhoty navíc bez problémů unosíte i každé zvlášť. Cena 899 Kč a 1399 Kč
Autor: Reserved
Pokud chcete něžnost růžového oblečení ještě víc podtrhnout, puntíky jsou tím pravým ořechovým. Vzhledem ke střihu šatů a jemnému dezénu se hodí i pro ženy, které mají nějaké to kilo navíc. Véčkový výstřih zvýrazní šíji a opasek vykouzlí souměrnou postavu. Hodí se k ní lodičky, stejně jako bílé tenisky. Cena 899 Kč
Autor: Reserved
Pletené vestičky se momentálně hřejí na módním výsluní. A jsou i ohromně praktické. Taková pastelově růžová s perleťovými knoflíčky působí elegantně a šik. Oblékněte ji přes tričko s dlouhým i krátkým rukávem nebo přes klasickou košili. Výsledek bude pokaždé šik! Cena 619 Kč
Autor: H&M
Každá příležitost si žádá své. Pokud se chystáte do divadla či na jinou společenskou událost, sáhněte po něžné pudrově růžové, která vypadá perfektně s bílou. Zajímavý střih kalhot kouzlo outfitu ještě víc podtrhne. Cena 3650 Kč
Autor: H&M