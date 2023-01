Srdce milovnic trendů mohou plesat, v tomto stylu se jich totiž sešlo hned několik: kromě žhavé růžové také pončo, dlouhé úpletové šaty, dlouhé „divadelní“ rukavice, boty na robustní podrážce a prošívaná kabelka. A všechno to pěkně ladí dohromady. Kombinace růžové a černé je elegantní.

Oblékáme se do bund, popřípadě do prošívaných kabátů, a na ty klasické kabáty poněkud zapomínáme. Většinou nás odrazuje možná složitější údržba i to, že klasický kabát si už jaksi předem říká o elegantnější (a ženštější) styl oblečení. To ale přece nevadí, navíc: hot pink a šedá si opravdu dobře rozumějí.

Nesedí vám růžová dohromady s červenou? Tak to je škoda, protože právě tohle spojení barev je tím pravým módním hitem. Vyzkoušejte to a možná tu barevnou „divočinu“ vezmete na milost. Nejlépe vypadá, když všechny použité červené a raději i ty růžové odstíny mají stejný tón.

Také bílá a hot pink k sobě dobře pasují, zejména pak podpoříte-li barevnou kombinaci dalšími aktuálními trendy. Těmi jsou v tomto stylu především dlouhá prošívaná vesta, široké kalhoty, veselé tenisky a opět prošívaná kabelka. Zapátrejte ve skříni, jestli se v ní něco podobného také neskrývá.