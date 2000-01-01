náhledy
Šaty, které vidíte na modelce, jsou přesně to, co od romantického stylu očekáváte. Jsou vzdušné, plné krajek a nechybí ani květiny. Pokud byste chtěla zdůraznit ženskou siluetu, můžete přidat jemný pásek. Cena 3599 Kč
Autor: Zara
Na dovolenou u moře se dovybavte světlým kompletem, který zvýrazní vaše opálení a na těle jej téměř neucítíte. Tento odstín vám ubere několik let. Romantická výšivka jinak obyčejné tílko a kraťásky promění v módní trefu. Díky volnému střihu se hodí i pro ženy, které nemají míry modelky. Cena 659 Kč a 899 Kč
Autor: Reserved
Oblečení s puncem romantiky není jen o barvě nebo dezénu, ale i střihu. Typické jsou nabírané rukávy a postavu kopírující střih. Tyto růžové šaty ze syntetického hedvábí jsou ideální do horkých dní, ale obstojí klidně i na podzim. Cena 1399 Kč
Autor: Reserved
Poslední měsíce se na výsluní drží saténové šaty, které by si jeden mohl splést s noční košilkou. Jsou rafinované, svůdné a dávají prostor fantazii. Jak je nosit? Nejvíc v kurzu je kontrast stylů: klidně k nim oblékněte mikinu nebo džínovou bundu a obujte tenisky. Cena 1499 Kč
Autor: Lindex
Někdy stačí skutečně málo, aby váš každodenní styl získal něco navíc. Klasická proužkovaná košile doplněná krajkovou aplikací povznese obyčejný model na úplně novou a zároveň nositelnou dimenzi. Cena 999 Kč
Autor: Bonprix