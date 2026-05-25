Romantický styl už dávno neznamená jen přeslazenou růžovou, záplavu volánků a velké mašle – naopak, nejlépe funguje tehdy, když se jeden něžný prvek propojí s jednoduchými a moderními kousky. Neumíte si to představit? Určitě ano!
Ten dojem, kdy propojíte něco civilního s princeznovskou krásou, vznikne třeba v případě, že si k midi šatičkám vezmete bomber či džínovou bundu. Bílá halenka s výšivkou se zase bude hezky vyjímat k širším denimovým kalhotám. Bavlněné tričko s potiskem pro změnu vynikne se saténovou sukní.
Důležité je nepřehánět to a nesnažit se o přezdobenost...
Skutečně stačí jeden romantický motiv, který zbytek outfitu jen podpoří. Výsledkem je styl, který působí svěže, žensky a přirozeně – přesně tak, jak si květen žádá.
Článek vznikl pro časopis Tina.