Začínáme na hlavě
Vlasy si v zimě vytrpěly svoje a teď doslova volají po obnově a novém začátku. V zásadě si vystačíme se třemi základními body péče: s hloubkovou hydratací, uvedením pokožky hlavy do rovnováhy a dobré kondice a odstraněním roztřepených konečků vlasů.
Vlasová pokožka bývá po zimě zanesená, například zbytky stylingových přípravků, odumřelými kožními buňkami, prachem a dalšími nečistotami, potřebuje detox. Pomoci může masáž hlavy a vlasový peeling 1–2× týdně, který kůži vyčistí a podpoří prokrvení. Jen ze zdravé vlasové pokožky mohou růst zdravé vlasy.
Hydratace, regenerace a výživa. Zaměřte se v péči na intenzivně hydratační a vydatně výživné přípravky. Vhodné jsou produkty třeba s keratinem, arganovým olejem, kyselinou hyaluronovou, aloe vera, bambuckým máslem nebo panthenolem.
Vlasové probuzení podpořte doplněním potřebných vitaminů, minerálů a dalších látek. V jídelníčku by teď neměly chybět potraviny bohaté zejména na bílkoviny, vitaminy skupiny B, zinek, selen, železo, aminokyseliny, proteiny a další.
Odstranění roztřepených konečků okamžitě zlepší vzhled vlasů, zabrání jejich dalšímu poškozování a podpoří růst. Padání vlasů? Počítejte s tím, že na jaře mohou vlasy víc padat. Je to normální, ale pokud by ztráty byly opravdu velké, mohlo by to signalizovat i vážnější problém a zdravotní potíže.
Z domácích zdrojů
Chcete-li si trochu pohrát a prospět svým vlasům, udělejte jim třeba domácí olejový zábal. Stačí trochu oleje (kvalitního rostlinného, například olivového, kokosového, mandlového) ohřát v dlaních a vetřít do vlhkých vlasů. Pak je zabalit do ručníku a nechat zábal asi půl hodiny působit. Nakonec vlasy důkladně umyjte šamponem, kondicionér už není třeba.
Nebo si vyrobte domácí vlasovou masku, která přispěje k hydrataci vlasů i pokožky hlavy. Dobře rozmělněný banán smíchejte s pár lžícemi rostlinného oleje a lžící medu, popřípadě trochou vody. Na vlasech nechte v působit asi půl hodiny a masku dobře opláchněte.
Tvář vítá jaro
Vlasy už jsme nastartovali, ale aby byl náš vzhled skutečně rozjasněný a správně jarně veselý, musíme probudit i obličej. V zásadních bodech se péče pleťová podobá té vlasové. I u pleti je důležité důkladné, ale šetrné čištění, ráno a večer, i jemný peeling, který pleť rozzáří a umožní jí, aby zas volně dýchala.
Základem péče je hydratace a výživa pokožky na tváři. V tom jsou výbornými pomocníky nejen krémy, fluidy, emulze či gely (třeba s kyselinou hyaluronovou, glycerinem, ceramidy nebo skvalanem), ale i masky, séra a další specializované přípravky.
U pleti je třeba přidat i ochranu, a to jak před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, tak před sluncem, které už začíná s nastupujícím jarem pěkně připalovat. Není nic nepříjemnějšího a nebezpečnějšího než první jarní spálení, když je pokožka ještě bledá, citlivá a „neotužilá“ po dlouhé zimě. Není snad třeba ani dodávat, že ochranou před sluncem se chráníte i před předčasným stárnutím pleti.
Rituál svěžesti
Když budete naslouchat své pleti a pozorovat, jak se jí vaše péče zamlouvá, určitě poznáte, v které fázi je třeba přidat, nebo naopak ubrat. Cílem není bezmyšlenkovitě používat co nejvíc produktů, ale vybrat takové, které pokožce opravdu prospějí. Počítejte i s tím, že unavená pleť si může říci o odlehčení péče, o lehčí a jemnější textury, což je po zimě celkem pochopitelné a normální.
Čekání na polibek
Jemná kůže na rtech je po zimě často velmi vysušená a šupinkovatá. Věnujte jí proto speciální péči, minimálně v podobě výživného balzámu na rty. Využít ale můžete i masky, peelingy, séra a podobně určená speciálně na rty.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.