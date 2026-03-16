Dopřejte si restart od hlavy k patě a nastartujte po zimě vlasy i pleť

Všichni, kdo se kamarádí s počítači a dalšími technickými zařízeními, znají restart – proces vypnutí a okamžitého nového nastartování. V přeneseném významu slova restart znamená „nový začátek“, a tak tomu je i v kosmetice. Takže, pojďme restartovat!
Antioxidační micelární šampon čistí vlasy i pokožku hlavy a hydratuje, obsahuje...
Omlazující CC krém Skin Perfect s krycím efektem, anti-ageing péče a SPF 30,...
Sunkissed Bronzing Serum Drops s meruňkovým olejem a aloe vera pro hydrataci a...
CBD Bio sérum na suché a popraskané rty, s CBD, aktivními látkami z mořské řasy...
Začínáme na hlavě

Vlasy si v zimě vytrpěly svoje a teď doslova volají po obnově a novém začátku. V zásadě si vystačíme se třemi základními body péče: s hloubkovou hydratací, uvedením pokožky hlavy do rovnováhy a dobré kondice a odstraněním roztřepených konečků vlasů.

Vlasová pokožka bývá po zimě zanesená, například zbytky stylingových přípravků, odumřelými kožními buňkami, prachem a dalšími nečistotami, potřebuje detox. Pomoci může masáž hlavy a vlasový peeling 1–2× týdně, který kůži vyčistí a podpoří prokrvení. Jen ze zdravé vlasové pokožky mohou růst zdravé vlasy.

Hydratace, regenerace a výživa. Zaměřte se v péči na intenzivně hydratační a vydatně výživné přípravky. Vhodné jsou produkty třeba s keratinem, arganovým olejem, kyselinou hyaluronovou, aloe vera, bambuckým máslem nebo panthenolem.

Vlasové probuzení podpořte doplněním potřebných vitaminů, minerálů a dalších látek. V jídelníčku by teď neměly chybět potraviny bohaté zejména na bílkoviny, vitaminy skupiny B, zinek, selen, železo, aminokyseliny, proteiny a další.

Odstranění roztřepených konečků okamžitě zlepší vzhled vlasů, zabrání jejich dalšímu poškozování a podpoří růst. Padání vlasů? Počítejte s tím, že na jaře mohou vlasy víc padat. Je to normální, ale pokud by ztráty byly opravdu velké, mohlo by to signalizovat i vážnější problém a zdravotní potíže.

Chcete-li si trochu pohrát a prospět svým vlasům, udělejte jim třeba domácí olejový zábal. Stačí trochu oleje (kvalitního rostlinného, například olivového, kokosového, mandlového) ohřát v dlaních a vetřít do vlhkých vlasů. Pak je zabalit do ručníku a nechat zábal asi půl hodiny působit. Nakonec vlasy důkladně umyjte šamponem, kondicionér už není třeba.

Nebo si vyrobte domácí vlasovou masku, která přispěje k hydrataci vlasů i pokožky hlavy. Dobře rozmělněný banán smíchejte s pár lžícemi rostlinného oleje a lžící medu, popřípadě trochou vody. Na vlasech nechte v působit asi půl hodiny a masku dobře opláchněte.

Antioxidační micelární šampon čistí vlasy i pokožku hlavy a hydratuje, obsahuje antioxidanty, biotin a vitaminy skupiny B, ideální pro suché, poškozené nebo barvené vlasy, cena 109 Kč
Omlazující CC krém Skin Perfect s krycím efektem, anti-ageing péče a SPF 30, cena 1250 Kč
Sunkissed Bronzing Serum Drops s meruňkovým olejem a aloe vera pro hydrataci a lehce opálený vzhled, cena 299 Kč
CBD Bio sérum na suché a popraskané rty, s CBD, aktivními látkami z mořské řasy a bio oleji, vysoce hydratační, cena 153 Kč
Tvář vítá jaro

Vlasy už jsme nastartovali, ale aby byl náš vzhled skutečně rozjasněný a správně jarně veselý, musíme probudit i obličej. V zásadních bodech se péče pleťová podobá té vlasové. I u pleti je důležité důkladné, ale šetrné čištění, ráno a večer, i jemný peeling, který pleť rozzáří a umožní jí, aby zas volně dýchala.

Základem péče je hydratace a výživa pokožky na tváři. V tom jsou výbornými pomocníky nejen krémy, fluidy, emulze či gely (třeba s kyselinou hyaluronovou, glycerinem, ceramidy nebo skvalanem), ale i masky, séra a další specializované přípravky.

U pleti je třeba přidat i ochranu, a to jak před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, tak před sluncem, které už začíná s nastupujícím jarem pěkně připalovat. Není nic nepříjemnějšího a nebezpečnějšího než první jarní spálení, když je pokožka ještě bledá, citlivá a „neotužilá“ po dlouhé zimě. Není snad třeba ani dodávat, že ochranou před sluncem se chráníte i před předčasným stárnutím pleti.

  • Při masáži obličeje kryomasážní tyčinkou nerezová kulička hladce klouže po kůži, zchlazuje ji, uvolňuje napětí a dočasně zmírňuje otoky.
  • Jemná masáž podporuje mikrocirkulaci a dodává tváři svěží, zdravý vzhled.

Když budete naslouchat své pleti a pozorovat, jak se jí vaše péče zamlouvá, určitě poznáte, v které fázi je třeba přidat, nebo naopak ubrat. Cílem není bezmyšlenkovitě používat co nejvíc produktů, ale vybrat takové, které pokožce opravdu prospějí. Počítejte i s tím, že unavená pleť si může říci o odlehčení péče, o lehčí a jemnější textury, což je po zimě celkem pochopitelné a normální.

Jemná kůže na rtech je po zimě často velmi vysušená a šupinkovatá. Věnujte jí proto speciální péči, minimálně v podobě výživného balzámu na rty. Využít ale můžete i masky, peelingy, séra a podobně určená speciálně na rty.

Sýr, smoothie, pesto nebo losos. Toto jsou skryté kalorické bomby

Hubnutí s Ozempicem nemusí být běh na dlouhou trať.

Snažíte se stravovat vyváženě, ale vaše váha i přes všechnu snahu neklesá? Pak je nejspíš váš jídelníček plný potravin, které jsou skrytou kalorickou pastí. Pojeďme je najít

Jaro je za dveřmi. Dejte své pleti přesně to, co po zimě potřebuje

Dodejte i vlasům potřebnou vzpruhu

Jako by to bylo včera, co jsme rozbalovali dárky pod vánočním stromkem, a za pár dní už začne první jarní měsíc. Oteplí se, budeme odkládat vrstvy oblečení a najednou se ukáže, co všechno jsme v péči...

Ulevte svému tělu detoxem. Jděte na něj ale správně a vyhněte se extrémům

Nejen kosmetika je důležitá. Stejně tomu je se zdravou životosprávou.

Kolem detoxu panuje spousta mýtů, když ho ale pojmete rozumně, rozhodně svému tělu ulevíte. Zeptali jsme se fitness trenérky Jaroslavy Rokosové, jak se vyhnout extrémům a prospět organismu.

Čokoláda je blaho. Umí ulevit duši a potěší vaši pleť

Tak svůdná, tak jemná, tak dobrá... A navíc ještě zdravá! Studie dokazují, že s čokoládou budeme krásné a šťastné.

Svěží look podtrhnou pruhy. Umíte je správně nosit?

Pletený svetřík kombinuje tmavě modré proužky s béžovým základem, díky tomu...

Proužky jsou celoroční stálicí a jejich nabídka je rozmanitá. Stačí si jen vybrat ten pravý kousek, který okamžitě omladí váš šatník. Aby však nedošlo k módnímu trapasu, i proužkatou módu je potřeba...

Dopřejte si restart od hlavy k patě a nastartujte po zimě vlasy i pleť

Všichni, kdo se kamarádí s počítači a dalšími technickými zařízeními, znají restart – proces vypnutí a okamžitého nového nastartování. V přeneseném významu slova restart znamená „nový začátek“, a tak...

Krása podle Korejek. Dopřejte si masáž či jógu jako Asiatky a rozkvetete

Korejská pleťová péče je jednou z věcí, které jsou stále k dostání jen v Koreji.

Ženy z této země jsou známé svou krásnou alabastrovou pletí. Inspirujte se jejich tipy, které vám prodlouží mládí a dovedou pleť k dokonalosti. Hodí se vlastně tato kosmetická rutina i pro Evropanky?

Svěží look podtrhnou pruhy. Umíte je správně nosit?

Pletený svetřík kombinuje tmavě modré proužky s béžovým základem, díky tomu...

Proužky jsou celoroční stálicí a jejich nabídka je rozmanitá. Stačí si jen vybrat ten pravý kousek, který okamžitě omladí váš šatník. Aby však nedošlo k módnímu trapasu, i proužkatou módu je potřeba...

Emotivnější rovná se šťastnější. Radost i strach jsou žádoucí, projevte je

Vězte, že tady vůbec neplatí, že „méně je více“! Pokud jde o náš citový život, je lepší prožívat ho v celém jeho spektru, včetně pozitivních pocitů, ale i těch negativních. Žádoucí jsou i vztek nebo...

Čokoláda je blaho. Umí ulevit duši a potěší vaši pleť

Tak svůdná, tak jemná, tak dobrá... A navíc ještě zdravá! Studie dokazují, že s čokoládou budeme krásné a šťastné.

Ulevte svému tělu detoxem. Jděte na něj ale správně a vyhněte se extrémům

Nejen kosmetika je důležitá. Stejně tomu je se zdravou životosprávou.

Kolem detoxu panuje spousta mýtů, když ho ale pojmete rozumně, rozhodně svému tělu ulevíte. Zeptali jsme se fitness trenérky Jaroslavy Rokosové, jak se vyhnout extrémům a prospět organismu.

Proč stres ničí pleť i vlasy rychleji než čas?

Nezestárli jste, jste přetížení: Proč stres ničí pleť i vlasy rychleji než čas?

Unavená pleť. Vlasy bez objemu. Náhlé padání, které ještě před pár měsíci neexistovalo. Automaticky hledáme příčinu ve věku, jenže realita je často jiná. Chronický stres dnes dokáže změnit kvalitu...

Sýr, smoothie, pesto nebo losos. Toto jsou skryté kalorické bomby

Hubnutí s Ozempicem nemusí být běh na dlouhou trať.

Snažíte se stravovat vyváženě, ale vaše váha i přes všechnu snahu neklesá? Pak je nejspíš váš jídelníček plný potravin, které jsou skrytou kalorickou pastí. Pojeďme je najít

Jaro je za dveřmi. Dejte své pleti přesně to, co po zimě potřebuje

Dodejte i vlasům potřebnou vzpruhu

Jako by to bylo včera, co jsme rozbalovali dárky pod vánočním stromkem, a za pár dní už začne první jarní měsíc. Oteplí se, budeme odkládat vrstvy oblečení a najednou se ukáže, co všechno jsme v péči...

Kabelka je ten nejlepší doplněk. Nebojte se ani nezvyklých kousků

Pokud hledáte model, který bude ladit ke všemu, vsaďte na geometrický tvar a...

Na jaře budou kabelky středobodem outfitu díky své textuře a neobvyklým materiálům. Prozradíme vám žhavé trendy.

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Galaxy Buds4: sluchátka s AI, lepším ANC a designem

Galaxy Buds4: sluchátka s AI, lepším ANC a designem

Samsung na Galaxy Unpacked 2026 představil nová sluchátka Galaxy Buds4 a Buds4 Pro. Nabízejí precizní zvuk, vylepšené potlačení hluku, funkce umělé inteligence a ergonomický design vytvořený na...

Sbohem, kila navíc. Na pomoc volte české zázraky: tvaroh a brambory

Pečené brambory s tvarohem

Bramborovo - tvarohová dieta je superzdravá, nabízí řadu benefitů a dokáže vás zbavit tukových polštářků.

