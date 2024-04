Kosmetická věrnost, čištění i odlíčení. Vděčná pleť si žádá rutinu

Péči o pleť zkrátka není dobré zanedbávat. Také není radno spoléhat jen na onu návštěvu odbornice. Ta sice provede velké „gruntování“ pokožky, ale moc dobře na ní pozná, jak se o pleť staráte a jestli si její rady berete k srdci.

Že si je všechny ani nepamatujete, a „domácí úkoly“ tak nemůžete plnit? Nezoufejte, několik zásadních doporučení expertek na krásu včetně jejich tajných triků slyšeli i zaznamenali jiní a teď to tu máte černé na bílém.

Dokonalé čištění

Všichni vědí, že správné čištění je klíčem ke krásné pleti. Proč se to ale vždy nedaří, když se tolik snažíte? V praxi se kosmetičky setkávají s tím, že klientky používají nevhodný přípravek. Ten by určitě neměl obsahovat sulfáty, alkohol či aromatické látky.

V zimě je také namístě sáhnout po pěnových a krémových produktech, díky nimž zůstane na pokožce přirozený kožní film, kdežto v létě jsou lepší gely a fluidy s tekutější konzistencí, která je v horkých dnech příjemnější.

Nezanedbávejte ani peeling, který zabrání ucpání pórů. Kromě toho hodně pijte a přípravky na čištění pleti uchovávejte v lednici, příjemně osvěží. A na co ještě myslet? Vždy čistěte i krk a dekolt!

Extra tip: Jak některé expertky na krásnou pleť uvádějí, aktuálně nejvíce žádané jsou tzv. hybridní produkty, co zároveň zkrášlují a pečují. Je tomu tak proto, že čas na náročnou péči o více krocích má jen málokdo, navíc se touto cestou dá i ušetřit. Jeden kvalitní produkt vyřeší hned několik věcí, třeba čisticí balzám poslouží i jako pleťová maska.

V kosmetických salonech také vřele doporučují čisticí a pěstící produkty z ucelené řady. Není to jen reklamní trik, jak vám prodat co nejvíc výrobků, jde spíš o to, že se přípravky vhodně doplňují, a eliminuje se riziko chaotického míchání účinných látek i možnost vzniku alergické reakce.

Změna bez rizika

Možná se to stalo i vám… Dlouho používáte jednu kosmetickou značku, přesně tu, kterou vám doporučili v salonu. Vše je úžasné, ale pak se něco přihodí. Kosmetička přejde na jinou značku nebo k narozeninám dostanete luxusní sadu od jiného výrobce, kterou určitě nechcete vyhodit.

Možností je spousta, ale jak vhodně přejít na nové produkty? Právě u zralé pleti to bývá problém, obecně je citlivější a většinou i výrazně reaguje na změnu a experimentování.

Než začnete používat nové krémy, proveďte test podobný tomu, co by se měl dělat s barvou na vlasy. Naneste malé množství na místo, kde je kůže jemná, například na vnitřní straně zápěstí. Test opakujte, jen tak získáte objektivní výsledek.

Suchá a bez vrásek

V mládí bývá suchá pleť půvabná, nejsou na ní póry, je jemná a hebká na dotek. Odborníci na krásu upozorňují, že ženy se suchou pletí proto často usínají na vavřínech a neuvědomují si, že když není kůže přirozeně promašťována, bude velmi brzy vysušená, šupinatá a nepříjemně napjatá.

A hlavně, suchá pleť stárne nejrychleji ze všech typů pokožky, přece jen obsahuje méně než deset procent vody. Pnutí, které její majitelky cítí, je tak logické, normální pleť totiž ukládá až třicet procent vody.

No, a co tedy v kosmetických salonech doporučují? Určitě hutnější hydratační krémy a kolagenové masky. Ty používejte dvakrát týdně, v létě chlazené, v zimě nahřáté v parní lázni.

Na suchou pleť také vyzkoušejte hyaluronové a hydratační boostery, které ji vypínají, odstraňují vrásky a osvěžují i regenerují.