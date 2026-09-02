Není nad ráno, kdy vás nebudí budík, ale vůně kávy... Chvíle, kdy si můžete ještě na pár minut zalézt zpátky do postele, otevřít knížku nebo jen tak sedět u okna a pozorovat, jak se probouzí nový den.
Přesně pro takové okamžiky jsou jako stvořené ty nejpohodlnější outfity na pomezí nočních oděvů a těch domácích.
Hebké župany, měkoučké pleteniny, hřejivé ponožky i pohodlné soupravy, ve kterých se budete cítit příjemně od prvního doušku čaje až po pozdní snídani, jsou značka ideál.
Pokud se vám nechce odkládat pyžamo, přehoďte přes něj lehký župan, pletený kardigan nebo měkkou mikinu. Budete v teple a zároveň můžete otevřít dveře kurýrovi nebo vyběhnout pro noviny.
Budete nejen skvěle vypadat, ale i se dobře cítit, protože domácí oblečení už dávno neznamená vytahané tepláky a staré tričko. Dnes si můžete dopřát kousek pohodlí a neformální elegance zároveň.
Článek vznikl pro časopis Tina.