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Dobré ráno! Užijte si pomalý start dne v pohodlí dokonalého pyžama

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Tak to je přesně ten perfektně sedící župánek pro klidné ráno u kafíčka! Župan,...

Tak to je přesně ten perfektně sedící župánek pro klidné ráno u kafíčka! Župan, cena 749 Kč | foto: Tchibo

Volnočasová souprava tvořená pohodlným žebrovaným trikem plus tkanými kalhotami...
Černé pyžamo je praktický kousek do šatníku. Můžete v něm prožít i půl dne a...
Zavinovací top a kalhoty, cena 699 Kč a 999 Kč
Zavinovací top a kalhoty, cena 699 Kč a 999 Kč
9 fotografií
Naštěstí jsou i dny, kdy ráno nemusíte nikam spěchat. A přesně na takové příjemné momenty se vyplatí pořídit si hezký outfit. Už máte své dokonalé pyžamo?

Není nad ráno, kdy vás nebudí budík, ale vůně kávy... Chvíle, kdy si můžete ještě na pár minut zalézt zpátky do postele, otevřít knížku nebo jen tak sedět u okna a pozorovat, jak se probouzí nový den.

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Tina

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Přesně pro takové okamžiky jsou jako stvořené ty nejpohodlnější outfity na pomezí nočních oděvů a těch domácích.

Hebké župany, měkoučké pleteniny, hřejivé ponožky i pohodlné soupravy, ve kterých se budete cítit příjemně od prvního doušku čaje až po pozdní snídani, jsou značka ideál.

Pokud se vám nechce odkládat pyžamo, přehoďte přes něj lehký župan, pletený kardigan nebo měkkou mikinu. Budete v teple a zároveň můžete otevřít dveře kurýrovi nebo vyběhnout pro noviny.

Budete nejen skvěle vypadat, ale i se dobře cítit, protože domácí oblečení už dávno neznamená vytahané tepláky a staré tričko. Dnes si můžete dopřát kousek pohodlí a neformální elegance zároveň.

Volnočasová souprava tvořená pohodlným žebrovaným trikem plus tkanými kalhotami s jemnými proužky by vám neměla chybět. Cena 749 Kč
Černé pyžamo je praktický kousek do šatníku. Můžete v něm prožít i půl dne a nikoho nepohorší, ni protože krásně simuluje domácí outfit. Cena 1779 Kč
Zavinovací top a kalhoty, cena 699 Kč a 999 Kč
Zavinovací top a kalhoty, cena 699 Kč a 999 Kč
9 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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