Ideální zimní pyžamo (nebo košile – ovšem pyžamo bývá funkčnější) je takové, které zahřeje, ale zároveň i dýchá. To znamená, že musí být ušité z materiálu, který nedovolí, aby došlo k přehřátí.
Když si vyberete dobře pyžamo, nebudete muset uléhat v několika vrstvách, a to je jedině prospěšné. Sázkou na jistotu je bavlna – příjemná, prodyšná a univerzální, která je vhodná pro ty, co se v noci lehce potí.
Bavlněný úplet je pružnější, přináší pocit uvolnění. Modal a viskóza jsou mnohem lehčí a hladší, hodí se pro ty, kterým těžké materiály pocitově nedělají dobře.
Oproti tomu zde máme oblíbený flanel, zimní jedničku, která vás nezklame ani v těch nejmrazivějších nocích.
Pro hodně zimomřivé se však doporučuje spíš merino, hřeje, ale nepřehřívá. Flís je měkoučký a zahřeje už od pohledu, pozor však na to, že není zcela prodyšný.
Článek vznikl pro časopis Tina.