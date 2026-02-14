A teď šup do pelechu! Na spaní potřebujete především pohodlí

Praktický a pohodlný: přesně tak by měl vypadat noční úbor určený na toto roční období. Usínejte s dobrým pocitem a v absolutním pohodlí, o teple ani nemluvě, zkrátka v tom nejlepším úboru na spaní.
Hnědé pyžamo, info o ceně v obchodě

Hnědé pyžamo, info o ceně v obchodě | foto: F&F

Bavlněné povlečení, cena 1299 Kč
Pruhované pyžamo, cena 830 Kč
Merino baleríny, cena 349 Kč
Noční košile, cena 449 Kč
12 fotografií

Ideální zimní pyžamo (nebo košile – ovšem pyžamo bývá funkčnější) je takové, které zahřeje, ale zároveň i dýchá. To znamená, že musí být ušité z materiálu, který nedovolí, aby došlo k přehřátí.

Když si vyberete dobře pyžamo, nebudete muset uléhat v několika vrstvách, a to je jedině prospěšné. Sázkou na jistotu je bavlna – příjemná, prodyšná a univerzální, která je vhodná pro ty, co se v noci lehce potí.

Bavlněný úplet je pružnější, přináší pocit uvolnění. Modal a viskóza jsou mnohem lehčí a hladší, hodí se pro ty, kterým těžké materiály pocitově nedělají dobře.

Oproti tomu zde máme oblíbený flanel, zimní jedničku, která vás nezklame ani v těch nejmrazivějších nocích.

Pro hodně zimomřivé se však doporučuje spíš merino, hřeje, ale nepřehřívá. Flís je měkoučký a zahřeje už od pohledu, pozor však na to, že není zcela prodyšný.

Extra tip

  • Na večer si připravte zimní vychytávky, jako třeba hřejivé ponožky. Když máte nohy v teple, rychleji se zklidníte a snáz usnete. Nasazujte je už čtvrt hodiny před spaním, ne až v posteli.
  • Totéž platí o lůžku. Vybavte ho vyhřívací dečkou nebo termolahví už předtím, než si půjdete lehnout.
  • Vyberte si berte noční úbor dle vlastního gusta. Bude to komplet skládající sedající z trička a kalhot, či spíš pyžamo klasického střihu na zapínání? Nebo vás zláká noční košilka?

Článek vznikl pro časopis Tina.

