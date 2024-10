Vydejte se na čistou cestu. Pure kosmetika se hodí pro všechny typy

Na co si dát pozor? Výroba pure kosmetiky bývá finančně náročnější, proto je třeba počítat s tím, že tomu bude odpovídat cena.

Přírodní produkty mnohdy neobsahují silné konzervanty a s tím zase souvisí jejich kratší trvanlivost. To znamená, že je nutné pečlivě sledovat datum spotřeby a výrobky uchovávat v chladu a suchu, aby se předešlo jejich předčasnému znehodnocení.

Také neplatí, že co je přírodní, to je nedráždivé – alergickou reakci můžete mít i na přírodní složky, protože třeba esenciální extrakty z bylin nejsou zcela hypoalergenní.