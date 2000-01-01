náhledy
Černo-bílá kombinace vzoru na bundě působí vesele, trochu rozpustile, ale přitom velmi elegantně. Cena 1400 Kč
Autor: F&F
Malý šátek v hnědém provedení je drobnost, která nezklame. Stačí jeden dobře zvolený kousek a podzimní outfit dostane nový náboj. Cena 279 Kč
Autor: Bonprix
Trendy nemusí být na první pohled výrazné. Pokud si na puntíky teprve zvykáte, začněte nenápadně, třeba kotníčkovými ponožkami. Cena 310 Kč
Autor: Lindex
Pokud dáváte přednost střídmějšímu stylu, vsaďte na kabelku s puntíkovaným vzorem. I takový drobný detail dokáže omladit váš šatník. Cena 730 Kč
Autor: Zalando
A jestli se puntíků nebojíte, zkuste velký vzor kombinovat s dalším výrazným kouskem. Košilová halenka s velkými puntíky je ten správný solitér. Cena 1350 Kč
Autor: Zalando
Puntíkované kalhoty vypadají skvěle s jednoduchým svetrem, košilí nebo sakem v jednobarevném provedení. Cena 1299 Kč
Autor: Zalando
Velkou výhodou puntíků je jejich hravost. Dokážou obyčejnou prošívanou bundu proměnit v módní originál, který není nudný, ale ani výstřední. Cena 1499 Kč
Autor: Zalando
Puntíkovanou halenku můžete obléknout k džínům, sukni s výrazným vzorem zjemnit jednoduchým svetrem a šaty doplnit kozačkami a teplým kabátem. Cena 499 Kč
Autor: H&M
Na podzim se nemusíte držet pouze klasické černo-bílé kombinace. Puntíky krásně vyniknou také v hnědé, vínové, krémové nebo modré barvě, tedy v odstínech, které jsou pro chladnější část roku jako stvořené. Cena 859 Kč
Autor: Reserved