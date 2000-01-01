náhledy
Praktický parťák na cesty v moderních barvách vyniká promyšleným vnitřním uspořádáním i odolnou skořepinou. Cena 2299 Kč
Autor: Vuch
Kvalitní kousek v oblíbeném retro tvaru je ideální volbou pro oválné, kulaté, hranaté i srdcové tváře. Cena 2819 Kč
Autor: Marc Jacobs
Retro kameninové nádobí vypadá prostě skvěle, a navíc díky izolačnímu účinku udržuje jídlo déle teplé. Cena 849 Kč/ 6 ks
Autor: Kaufland
O prázdninách nás tu a tam ještě může potkat nečekaná přeháňka nebo bouřka. Buďte připravena s tímto šikovným společníkem. Cena 319 Kč
Autor: Falconetti
Len je materiál, který v horkém počasí velmi oceníte. Cena 520 Kč
Autor: Primark
Pusťte si letní radost do kuchyně, červenobílé nádobí rozzáří každý stůl. Cena od 129 Kč
Autor: Orion
Stylové boty dotáhnou váš outfit k dokonalosti, ať už jdete na kulturní akci, nebo na párty pod širým nebem. Cena 1699 Kč
Autor: CCC
Užijete ji celoročně – do divadla i do kanceláře. Cena 499 Kč
Autor: F&F
Libujete si v ručním zapisování poznámek a schůzek? Nachystejte se na příští rok s předstihem. Cena 199 Kč
Autor: Albi
Tenhle model využijete jako příruční zavazadlo do letadla i na krátký víkendový výlet do přírody. Cena 1025 Kč
Autor: Reisenthel
Zábavný design v sobě spojuje uměleckou originalitu a jemnou eleganci. Cena 220 Kč
Autor: Bramboo
Ozdobí každý obývák nebo dětský pokojíček. Cena 389 Kč
Autor: H&M
Originální kombinaci čokoládové a vanilkové barvy si užije každý milovník mlsání a kvalitního spánku. Cena od 599 Kč
Autor: 4home.cz