S etapou dětství má mnoho z nás spojené zážitky příjemné i ty méně úsměvné. Jednou takovou nepěknou chvilkou byl například okamžik oblékání do nepohodlných teplých punčocháčů, u kterých měl člověk pocit, že je samotný oděv ukouše zaživa. Mít je na sobě celý den, bylo doslova peklo. Slzičky a prosby o jejich sundání nepomáhaly. Právě proto dnes některé ženy tento kousek oblékají s nelibostí.

Když nylonky spatřily světlo světa

Trh s punčochovým zbožím ale prošel zásadní přeměnou. Ač si lidé nohy před zimou chránili pomocí speciálního oblečení mnohem, ale mnohem dříve, až v roce 1940 Americe vynalezli známé nylonové vlákno. Nylonky, jak se modelům silonek říkalo, se staly okamžitě žhavým zbožím. Dokonce první dodávka punčoch do USA v nákladu neuvěřitelných 4 000 000 se vyprodala za pouhé čtyři dny.



K přeměně punčochového segmentu do aktuální podoby docházelo pozvolna. Největší mezník nastal ve druhé polovině 20. století. Aktuálně mají punčochy a punčocháče nespočet designů, jsou vyrobeny z různých materiálů, včetně hebkého modalu a kašmírového vlákna. Právě luxusní kašmír je ideální pro ženy zimomřivé, které se nechtějí ani s chladnými dny vzdát ryze ženského vzhledu postaveného na šatech a sukních.



Staré dobré nylonky jsou už dávno pasé, dnes je trh s punčochovým zbožím plný příjemnějších a pestřejších modelů.

Není DEN jako den

Na obalu, či v případě internetových obchodů se u popisu punčochového zboží často objevuje číselná hodnota následována zkratkou DEN. Nenechte se zmást, ať se to zdá jako evidentní, opravdu nejde o informaci, kolik dní můžete punčocháče nosit.

Označení DEN je odvozené od jednotky zvané denier, popisuje sílu nebo hmotnost příze. Čím je tedy číslo vyšší, tím jsou samotné punčocháče silnější, hřejivější, méně transparentní.

Tenké punčocháče jsou přibližně do označení 15-20 DEN. Klasické silonky, nošené primárně v podzimních a jarních dnech, bývají 20-30 DEN. Zesílení a vyšší hřejivost přichází od čísla 30. Opravdu pevné, odolávající chladu, jsou pak neprůhledné punčochové kalhoty s údajem 100 DEN a více. Právě ty bývají i ze speciálních materiálů s vyšším podílem vlny.

Klasika v podobě poloprůhledných černých punčocháčů je ideální volbou pro všechny ženy. Tento kousek, nikdy ze světa trendů nevyjde, navíc lichotí všem dámským postavám, hodí se pro všechyn příležitosti.

Všem na očích

Kromě nejoblíbenější tělové a černé barvy, nalezneme v kolekcích punčochové řady všech odstínů, včetně těch výrazných jako je růžová, modrá, zelená. Výjimkou není ani zdobnější pojetí. Může se jednat o divoký zvířecí vzor, naopak něžnější květinový potisk, prvoplánově vyhlížející síťované kousky. Populární jsou také modely s rafinovaným pruhem objevující se v zadní části nohy, který působí nejen sexy, navíc dolní polovinu těla opticky protáhne. Pak jsou zde hravé prvky jako všité mašličky, blyštivé kamínky, rockerské nýtky.

S tradiční klasikou v podobě černých punčocháčů nikdy nic nezkazíte. Nemusíte se obávat případného módního přešlapu nebo toho, že postavě spíše ublížíte. Některé punčochové zboží totiž může vzhledu skutečně uškodit. Jakékoliv okatější záležitosti jsou samy o sobě ošemetné.

Punčochové kalhoty se mohou stát zajímavou dominantou outfitu, ale vybírejte je citlivě, s ohledem na vaše křivky.

Zdání klame

Jak je všeobecně známo, vše, co je výstřednější, přitahuje pozornost. Pokud tedy máte opravdu silné nohy, vyhněte se výše popsaným kouskům. Bohužel, postavu deformuje i takový neškodný detail, jako je jinak lichotivý svislý pruh. A to tehdy, kdy punčochové kalhoty obléknete ledabyle, nevycentrujete onen zmíněný pruh do přesné svislé linie. „Ujíždějící“ čára zkřiví i ty nejrovnější nožky.



Na první pohled působivé punčocháče s efektem nadkolenek, mohou budit dojem, že nohy na oko protáhnou. Ovšem u silných stehen, kratší dolní poloviny těla, dojde jejich prostřednictvím ke zdůraznění nedostatku.

Tělové punčochy a punčocháče bývají módními stylisty zatracované. Je pravdou, že sladit je s barevným odstínem pokožky není snadné. Při nevhodném tónu nohy pak mohou působit uměle.

Do punčochových kalhot se vyplatí investovat. Zvláště tehdy, kdy je nosíte častěji. Praktické jsou kousky se zpevněnou špičkou a sedem. Mnohé ženy zajisté ocení i ty varianty, co mají zeštíhlující efekt a umějí lichotivě pozvednout sedací partie.

Neméně důležitý je také výběr velikosti. Neexistuje standardní velikostní tabulka, každý výrobce má své míry. Důkladně tedy nastudujte tabulku vámi vybraného zboží. Určitě i pamatujte na skutečnost, že čím vyšší je číslo DEN, tím punčocha bývá méně pružná.