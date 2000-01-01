náhledy
Při nošení proužků sice nejste limitována typem postavy, ale některé střihy boubelkám do karet zkrátka nehrají. Řadí se mezi ně obepnuté svršky nebo nabírání v oblasti poprsí. Pro drobné ženy bude ale tenhle top perfektní třeba do práce nebo do divadla. Cena 999 Kč
Autor: Zara
Do módy se vrátily polokošile, tedy elegantnější trička s límečkem a rozhalenkou s knoflíčky. Tento námořnický top bude vypadat perfektně k sukni, volným společenským kalhotám i obyčejným džínům. Ideální spojení trendu, pohodlí a ležérní elegance! Cena 999 Kč
Autor: Reserved
K jaru a létu neodmyslitelně patří i barevné kousky oblečení. I když máte oblibu v košilích, můžete je volbou správných barev proměnit z „nudné“ klasiky na mladistvý svršek. Krásně spolu funguje jemná růžová a modrá. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Dlouhé košilové šaty ze vzdušného materiálu, jako je len nebo viskóza, vám skvěle poslouží na jaře i v létě a skýtají spoustu variant nošení. Svislé proužky prodlouží postavu, pas si zase vytvarujete přidáním pásku. Cena 1999 Kč
Autor: Lindex
Aktuální sezóna se nese ve znamení pohodlí. Už žádné topy obepínající postavu, prim hrají vzdušné a komfortní oversize střihy. Volnou pruhovanou košili unosíte do práce i na volný čas. Pro vykouzlení křivek použijte pásek. Cena 979 Kč
Autor: H&M
Košilové šaty s jemnými proužky lichotí převážné většině žen. Tím spíš, že áčková sukně skrývá nedokonalosti dolní poloviny těla. Jedná se o univerzální kousek na volný čas i formálnější příležitosti, který nikdy nevyjde z módy. Cena 859 Kč
Autor: H&M
Řadíte se mezi ženy menšího vzrůstu? Kalhoty se svislým proužkem jsou vhodným řešením, jak si postavu opticky prodloužit bez toho, abyste musela nosit podpatky. Kombinujte je se svršky bez vzoru, aby nevznikl nehezký pelmel. Cena 599 Kč
Autor: H&M
V popředí všech kolekcí jsou nyní sofistikované střihy. Tato sukně je zářným příkladem, jak se dá kouzlit s postavou jen pomocí vzoru a střihu. Svislé pruhy prodlužují postavu a vázanka odvede pozornost od silnějšího bříška. A černobílá kombinace? Sázka na jistotu! Cena 1239 Kč
Autor: H&M
Při výběru vhodného outfitu se neohlížejte ani tak na směr pruhů, jako spíš na jejich šířku. Tento pruhovaný svetr hrající všemi barvami je skvělou volbou pro vítání jara a svou nositelku rozzáří, ale současně není vhodný pro každého. Vodorovné silné pruhy postavu rozšiřují a kypřejším tvarům přidají na objemu. Cena 549 Kč
Autor: Bonprix