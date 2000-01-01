náhledy
Není to tak dlouho, co bylo spojení více druhů potisků tabu. Na modelce ale vidíte komplet, na kterém jsou jak proužky, tak kytičky. A vypadá skvěle! Celek působí hravě a mladistvě. Je to ideální model k moři. Na běžné nošení do práce bychom doporučovali zkombinovat jen vestu například s dlouhou bílou sukní nebo kalhotami. Cena 699 Kč
Autor: Zara
Proužky, které nejsou příliš u sebe, působí sofistikovaně. A v tom je právě jejich kouzlo. Sluší všem typům postavy a místo modelování mají za úkol zaujmout. Sukni s decentními pruhy kombinujte proto s jednoduchým topem, aby si celek zachoval kýženou eleganci. Cena 599 Kč
Autor: Reserved
Splývavé kalhoty velkorysého volného střihu s komfortní gumou v pase jsou skvělou volbou do kanceláře nebo na letní procházku městem. Působí francouzsky šik a elegantně, zároveň jsou ale vzdušné a pohodlné. Díky svislým pruhům navíc krásně prodlouží postavu. Cena 399 Kč
Autor: Reserved
Klasické námořnické tričko proslavila už Coco Chanel a měla by ho mít v šatníku každá žena. Dá se nosit naprosto ke všemu a nikdy nevyjde z módy. Vodorovné pásky vás nebudou rozšiřovat, pokud budou tenké, dou takže žádné obavy. Cena 699 Kč
Autor: Lindex
Košilové šaty jsou nadčasová klasika, která sluší každé postavě. V kombinaci s pruhovaným dezénem rozhodně nenudí! Zúžení v pase vám vymodeluje siluetu přesýpacích hodin a dlouhé rukávy zakryjí silnější paže. Kombinace pruhů a květin je originální, hravá a nesmírně stylová. Volte jednoduché doplňky. Cena 600 Kč
Autor: Lindex
Postavu lze díky pruhům i krásně vytvarovat. Pokud potřebujete dodat objem horní polovině těla a tu dolní naopak prodloužit, doporučujeme šaty, jejichž vršek bude s vodorovnými a spodek naopak se svislými pásky. Hnědá barva zdůrazní opálení. Pro ženy s bujnými křivkami však nejsou vhodné šaty bez ramínek, protože by neudržely váhu ňader. Cena 899 Kč
Autor: F&F
Vzhledem k tomu, že jsou tyto pruhy silné a velmi výrazné, mohou postavu opticky rozšířit. Hodí se tedy spíše pro štíhlé, vyšší ženy. Díky vzdušnému střihu a špagetovým ramínkům budou nicméně perfektní volbou na dovolenou k moři, jako přehoz přes plavky nebo na večerní promenádu. Chcete-li černobílý celek rozsvítit, volte barevné doplňky. Cena 998 Kč
Autor: C&A
Modrá proužkům tuze sluší! A vám bude taky. Tyhle šaty jsou díky pružnému úpletovému vršku nesmírně pohodlné a zaujmou splývavou, vzdušnou sukní i zajímavou výšivkou. Perfektní do města, do práce i na pláž. Cena 1298 Kč
Autor: C&A
Pokud se na nošení pruhovaného oblečení necítíte, vsaďte na doplňky. I ty dokážou každý outfit pozvednout. Tato velká skládací taška upoutá pozornost už při vybalování věcí na pláži. Unosíte ji ale i jako hlavní prvek na cesty, na cvičení nebo na nákup. I taková maličkost dokáže zázraky! Cena 399 Kč
Autor: Tchibo