Příroda vlasům prospívá. Zkuste péči, jakou jsme zdědili po babičkách

Pár tipů od našich babiček Sametově jemná vlasová voda: K přípravě tohoto preparátu potřebujete uzavíratelný fóliový sáček a nádobu s teplou vodou. Dále si odměřte pět lžiček gelu z aloe, lžičku kokosového oleje, lžičku bambuckého másla, pět kapek oleje z peciček grapefruitu, stejný díl citronového oleje, lžičku rostlinného glycerinu a tři lžičky vlasové výživy (lze koupit v obchodě). Gel, kokosový olej a bambucké máslo dejte do fóliového sáčku. Uzavřete ho a ponořte do teplé vody. Obsah sáčku promněte v rukou tak, abyste vytvořili sourodou kaši. Přidejte olej z citronu a grepu, glycerin a koupenou výživu (ta zajistí dobrou konzervaci preparátu).

Vlasová vodička by měla mít jemnou, mléčnou konzistenci. Nakonec odstřihněte roh sáčku a výživu vymáčkněte do prázdné lahve od šamponu nebo jiného kosmetického přípravku. Vodičku používejte jako výživu o bez oplachování po umytí vlasů. Funguje i jako tužidlo, účes pak déle vydrží. Nepřidáte-li do ní kupovanou výživu, trvanlivost preparátu je pouze 2 až 3 týdny.

Kúra na štěpící se konečky: Aplikujte ji po každém přistřižení vlasů. Pro přípravu smíchejte po lžičce sezamového oleje, medu a ricinového oleje plus tři kapky oleje tea tree na jemnou kašičku a štětečkem ji naneste na konečky vlasů. Nejlepší bude nechat kúru působit přes noc.

Zázvorový přeliv: Zázvorová šťáva výborně o osvěží rychle se mastící vlasy. Kousek kořene zázvoru rozmačkejte v hmoždíři a zalijte ho vodou. Přidejte trošku octa a tímto preparátem si kadeře proplachujte.

Arganový šampon: Zakupte si lahvičku arganového oleje v bio prodejně nebo drogerii, můžete ho přidat do obyčejného šamponu, který nemá žádnou vůni. Stačí jen pár kapek oleje na každé mytí hlavy. Plody arganovníku v sobě ukrývají velké množství vitaminu E a F. Výtažek z nich působí jako silný antioxidant. Arganový olej výborně vyživuje zejména suché kadeře, které mají tendenci se lámat, chrání vlasy unavené častými zásahy kadeřníka nebo vlasy vystavené intenzivním klimatickým změnám.