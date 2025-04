Část 1/3

Šetřete čas, peníze i přírodu a jen se trochu rozhlédněte kolem. Vidíte to? Záhony, květináče i lesní louky jsou v tuto chvíli doslova plné pokladů, které můžete natrhat a využít pro své kosmetické pěstění. Voňavý zážitek je zaručen, o blahodárných účincích ani nemluvě!

Vše bude bez nežádoucích chemických látek, a co je vůbec nejlepší, už sama příprava takové kosmetiky je vlastně příjemný relaxační rituál sám o sobě.

Jemný jitrocel

Jestli chcete pleti dodat jemnost a zklidnit ji, vyzkoušejte smíchat vychladlý nálev z jitrocelových lístků s trochou aloe vera. Směs používejte jako sérum.

Kouzelná petrželka

Bojujete s tmavými kruhy pod očima? Na ty lze snadno vyzrát s petrželkou! Do mixéru dejte dvě lžičky řeckého jogurtu a čtvrtku okurky. Obě suroviny by měly být vytažené z lednice, aby pěkně chladily. Až z nich vytvoříte hladkou kaši, přimíchejte hrstku nasekané petrželky. Aplikujte na zavřená víčka plus oční okolí a nechte patnáct minut působit.

Fialkový elixír

Než odkvetou fialky, zkuste si z jejich fialových kvítků připravit masku, co vám dodá jarní jiskru. Stačí hrstička květů, které smícháte s půlkou kelímku tučné zakysané smetany. Do směsi pak přidáte buď jeden bílek, máte-li spíš mastnou pleť, nebo žloutek, má-li vaše pokožka tendenci být sušší. Naneste na čtvrt hodiny a je to.