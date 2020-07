Jak už název napovídá, přírodní kosmetika musí obsahovat složky z větší části přírodního původu (bývá to až do 100 %) a aspoň některé BIO. Naopak nesmí v ní být syntetické konzervanty (obvykle to jsou parabeny), nejrůznější ropné deriváty (například silikony, parafín, vazelína, minerální oleje, propylenglykol atd.), ftaláty, syntetické vůně a barviva a další.

Pozor si dávejte i na geneticky modifikované ingredience. Chcete-li „vegan“, tak přípravek nesmí obsahovat suroviny ze zvířat, ani na nich být testovaný. Přírodní kosmetika využívá místo zapovězených ingrediencí rostlinné oleje, másla, vosky a další složky z účinných rostlin a bylin i éterické oleje. Účinkuje dlouhodobě a je také šetrnější k životnímu prostředí.



Hledáte ještě nějaký důvod, proč používat přírodní kosmetiku? Víte třeba, že přibližně 60 % toho, co si namažeme na kůži, se přes ni vstřebá do těla – a to látky zdravé a prospěšné, stejně jako ty méně nebo vůbec?

Řešte nejen obsah, ale i obal

Samozřejmě že u kosmetického přípravku nás zajímá především jeho obsah a složení, ale důležitý je také obal. A to nejen proto, zda svým stylem ladí s naší koupelnou nebo jestli bude dobře vypadat na poličce. Stále více uživatelů řeší i to, z čeho je obal vyrobený a co s ním bude, až bude prázdný.