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Jak se sprchovat, abychom se co nejlépe ochladili? Zkuste našich pět tipů

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
6 fotografií
V horkých dnech by člověk nejraději stál pod sprchou od rána do večera, jenže ani voda není všelék. Jak se ochladit, osvěžit a přitom si nezničit pokožku?

Když venku panují tropy, sprcha se stává nejlepším přítelem. Po cestě z práce, po sportu či po koupání, leckdy i několikrát za den. A není divu, kdo by nechtěl ze sebe smýt pot, opalovací krém nebo chlor z bazénu?

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Jenže právě v létě dostává pokožka zabrat víc než obvykle. Slunce, klimatizace, slaná mořská voda a především časté mytí ji můžou vysušovat a narušovat její přirozenou ochrannou bariéru. Proto je dobré vědět, jak se sprchovat chytře.

Nepřehánějte to s délkou

Po rozpáleném dni láká zůstat pod vodou co nejdéle. Pokožka ale nadšená nebude, kontakt s vodou ji zbytečně vysušuje. Ideální je sprchování kolem tří až pěti minut.

Ledová verze není výhrou

Možná vás překvapí, že ani ledová voda není v létě ideální. Tělo se po ní pokouší rychle zahřát, takže se můžete začít potit ještě víc. Nejlépe funguje příjemně vlažná voda okolo pětadvaceti až třiceti stupňů Celsia.

Po plavání se opláchněte

Sůl, zbytky opalovacích přípravků a hlavně chlor z bazénu je dobré z pokožky smýt co nejdříve. Nechat na kůži trochu slané vody není tak dramatické jako neopláchnout se po koupání v bazénu s chlorovanou vodou. Ta totiž dokáže u citlivějších lidí vyvolat stav podobný chemickému spálení. Rychlé opláchnutí proto pomůže předejít větším škodám.

Jemná kosmetika vítězí

V létě není potřeba pleť nikterak dramaticky drhnout. Sáhněte po hydratačních sprchových gelech nebo olejích, které ji vyživí, ale nezatíží.

Namažte se i v létě

Mnoho žen má pocit, že tělové mléko patří jenom do zimy, opak je nicméně pravdou. Po sprše pokožka ocení lehké hydratační mléko či pečující gel, ideálně s aloe vera, panthenolem nebo kyselinou hyaluronovou.

PH5 sprchový gel & olej, cena 370 Kč
Pečující sprchový gel Creme soft v cestovním balení, cena 45 Kč
Hydratační sprchový gel a tělové mléko Levandule & šípek a Něžná levandule, cena 840 Kč
Facelle Intimní mycí pěna, cena 69,90 Kč
6 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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