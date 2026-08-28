Když venku panují tropy, sprcha se stává nejlepším přítelem. Po cestě z práce, po sportu či po koupání, leckdy i několikrát za den. A není divu, kdo by nechtěl ze sebe smýt pot, opalovací krém nebo chlor z bazénu?
Jenže právě v létě dostává pokožka zabrat víc než obvykle. Slunce, klimatizace, slaná mořská voda a především časté mytí ji můžou vysušovat a narušovat její přirozenou ochrannou bariéru. Proto je dobré vědět, jak se sprchovat chytře.
Nepřehánějte to s délkou
Po rozpáleném dni láká zůstat pod vodou co nejdéle. Pokožka ale nadšená nebude, kontakt s vodou ji zbytečně vysušuje. Ideální je sprchování kolem tří až pěti minut.
Ledová verze není výhrou
Možná vás překvapí, že ani ledová voda není v létě ideální. Tělo se po ní pokouší rychle zahřát, takže se můžete začít potit ještě víc. Nejlépe funguje příjemně vlažná voda okolo pětadvaceti až třiceti stupňů Celsia.
Po plavání se opláchněte
Sůl, zbytky opalovacích přípravků a hlavně chlor z bazénu je dobré z pokožky smýt co nejdříve. Nechat na kůži trochu slané vody není tak dramatické jako neopláchnout se po koupání v bazénu s chlorovanou vodou. Ta totiž dokáže u citlivějších lidí vyvolat stav podobný chemickému spálení. Rychlé opláchnutí proto pomůže předejít větším škodám.
Jemná kosmetika vítězí
V létě není potřeba pleť nikterak dramaticky drhnout. Sáhněte po hydratačních sprchových gelech nebo olejích, které ji vyživí, ale nezatíží.
Namažte se i v létě
Mnoho žen má pocit, že tělové mléko patří jenom do zimy, opak je nicméně pravdou. Po sprše pokožka ocení lehké hydratační mléko či pečující gel, ideálně s aloe vera, panthenolem nebo kyselinou hyaluronovou.
Článek vznikl pro časopis Tina.