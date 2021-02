Základem je číst etikety a správně prát, popřípadě čistit. Ještě předtím než svůj nový svetr poprvé vyperete, podívejte se na visačku, kde najdete složení materiálu a doporučení, jak o něj správně pečovat.

Mnoho lidí tyto návody buď odstřihne, nebo je vůbec nečte. A to je velká chyba! Určitě se vám už stalo, že jste si při praní obarvila oblíbenou blůzku nebo z pračky vyndala svetr o tři čísla menší. I když se to na první pohled nezdá, praní je občas docela věda. Tady je náš stručný přehled těch nejběžnějších materiálů s návodem, jak se o ně starat.

Bavlna

Nejvíce používaným materiálem v textilním průmyslu je bavlna, která snese vysoké teploty při praní i žehlení. Bavlněné věci můžete vyprat i při nastavení pračky na 90 °C, ale počítejte s tím, že výrazně barevné kousky při určité teplotě rychle ztratí svou barvu. Úplně postačí prát na 40 °C, obzvlášť pokud je ve složení uvedený také elastan nebo jiný syntetický materiál.

Krajka

Už pár let je v kurzu, a proto se s ní setkáme poměrně často. Vždy si vyberte program na jemné prádlo a krajkové věci perte v ochranném sáčku. Pokud máte extra drahý kousek, na kterém vám opravdu záleží, perte ho ve vlažné vodě. Krajka je citlivá na vysoké teploty, žehlete ji proto na nejnižší stupeň, dokud je vlhká, nebo přes bavlněnou látku.

Hedvábí

Pravé hedvábí je nádherný, luxusní materiál, velmi příjemný na tělo, ale zároveň náročný na údržbu. Mělo by se prát jen ručně ve vlažné vodě s jemným šamponem. Klasický prací prášek může zanechat skvrny, a proto to ani neriskujte.

Hedvábné šaty nikdy neždímejte ani nedávejte do sušičky. Jen je jemně osušte v ručníku a nechte uschnout ve stínu nebo uvnitř. Nikdy ne na sluníčku!

Hedvábí je možné žehlit při nízké teplotě, ideálně dokud není úplně suché.

Polyester

Patří mezi nejrozšířenější umělé materiály, často je kombinovaný s viskózou nebo bavlnou. Výhodou je jeho malá mačkavost, při praní a žehlení doporučujeme střední teplotu.

Nevýhodou je tvorba statické elektřiny na povrchu látek, kvůli čemuž se na něj chytají různé drobné nečistoty a prach. Pokud se tomu chcete vyhnout, přidejte do praní aviváž.

Viskóza

Dobré rady Věci perte otočené naruby

Pokud chcete déle zachovat barvu nebo vzor, otočte věci před praním naruby. Zabráníte tak žmolkování bavlněných věcí. Pokud má vaše tričko vzor, žehlete ho vždy jen po opačné straně. Spodní prádlo patří do sáčku

Spodní prádlo by se mělo prát ručně v jemném pracím prostředku. Pokud se rozhodnete pro pohodlnější variantu - pračku, perte jej vždy v sáčcích k tomu určených (koupíte je v každé drogérii) a vyberte si program pro ruční praní. Nepoužívejte aviváž při praní sportovního oblečení

Tyto kousky jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, které sají pot. Aviváž zanechává na textilu povlak, který tomuto procesu zabraňuje.

I když se vyrábí z přírodní organické sloučeniny celulózy, je k tomu potřeba velké množství chemikálií, a proto se řadí mezi umělá vlákna. Viskóza vzhledově připomíná bavlnu, je příjemná na dotek, ale není tak odolná. Při vyšších teplotách se často sráží, doporučuje se proto prát při teplotě do 40 °C, podobně je to i se žehlením.

Při silném ždímání se mohou polámat vlákna a vaše tričko už nikdy nebude mít svůj původní tvar.

Len

Tento chladivý materiál je ideální na horké letní dny, ale jeho drobnou nevýhodou je velká mačkavost, kterou mu však s radostí odpustíme. Při koupi lněného oblečení myslete na to, že se vám po prvním praní srazí o 10-20 procent, a to i když ho budete prát při nízké teplotě. Lněné věci se snadno udržují, žehličku můžete nastavit i na vysokou teplotu. Nejpříjemnější letní šaty jsou jednoznačně právě ze lnu.

Elastan

Syntetický, elastický materiál, který se používá hlavně na sportovní oblečení či plavky nebo se přidává jako příměs do tkanin, které vyžadují pružnost. Pere se při teplotě nižší než 40 °C, žehlí se jen po rubu při nejnižší teplotě nebo přes vlhké plátno. Tento materiál má různé názvy, ve složení ho můžete najít jako spandex, lycra či dorlastan.

Denim

Všechny džínové kousky perte vždy otočené naruby. Můžete k nim přidat oblečení, které má podobnou barvu, protože džíny i po několika praních stále pouštějí. Žehlením změknou a stanou se pohodlnějšími.



Samet

Další luxusní materiál, který aktuálně zažívá svůj comeback. Je elegantní, ale poměrně náročný na údržbu. Nedoporučuje se prát ho doma, samet by se měl čistit jen chemicky.

Výjimku tvoří bavlněný samet, který je možné prát i v pračce, ovšem zbytečně riskujete jeho znehodnocení. Nežehlí se, narovnává se jen párou, a to po rubu.

Kůže

Pravou kůži můžete čistit speciálními přípravky, které si naneste na jemný hadřík. Nezapomeňte na impregnaci, což se netýká jen obuvi, ale i oblečení. Pokud máte více znečištěnou věc, raději nechte údržbu na odbornících ve specializovaných čistírnách.

Vlna

Nic nezahřeje v zimě lépe než pravý vlněný svetr. Nevýhodou však je složitější praní, protože hrozí srážení a žmolkování. Můžete využít chemické čištění, anebo to risknout a vyprat ho v pračce, přičemž zvolíte ten nejšetrnější program.

Pokud máte doma oblečení z přírodních materiálů, jako jsou kašmír, vlna nebo mohér, můžete vyzkoušet i ruční praní. Jak na to? Voda by měla mít maximálně 20 °C. Svetr ponořte do vody a jen zlehka ho perte, nemačkejte. Propláchněte ho párkrát vlažnou vodou, neždímejte, jen osušte v ručníku, rozložte na suchý ručník a nechte uschnout. Vlněné oblečení nikdy nevěšte na šňůru, protože by se nehezky vytahalo.