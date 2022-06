Zřejmě nejste včerejší a plně chápete, že móda není jen krásno, ale především byznys. A někdy i dost krvavý byznys. Velké oděvní řetězce chtějí vydělat, kvalita nehraje roli, jde především o kvantitu.

Odtud pramení ten tolik skloňovaný pojem fast fashion. Rychlá móda je schopna během několika týdnů vytvořit a distribuovat do světa nový trend, funguje to ovšem stejně jako ve fast foodu. Najíte se hned a za pár korun, i když o tom, že by šlo o kvalitní jídlo, si můžete nechat zdát. A to, co se děje v kuchyni, raději ani vidět nechcete.

Výrobní proces rychlé módy je podobně „tajemný“, proto logicky trápí ekology (produkuje neskutečné množství odpadu a spotřebovává ve velkém vodu) i ochránce lidských práv.

Například na předměstí bangladéšské Dháky stála textilní továrna, ve které v roce 2013 našlo smrt více než šest set osob. Proč? Protože se muselo pracovat, ač všichni dobře věděli, že statika budovy je vážně narušená. O tom, že v takové a jí podobné fabrice pracují vyhladovělé děti, co tam po šestnáctihodinové směně i spí, asi není třeba diskutovat.

Jenže jak z toho bludného kruhu ven? Odpovědí je slow fashion, tedy pomalá móda. Nabízí ekologický, etický a fair trade koncept pracující s tím, že věcí můžete mít ve skříni méně, ale zajímáte se o to, jak a kde byly vyrobeny, plus o to, jak jsou kvalitní.

Volíte jednoduché nadčasové modely z přírodních materiálů nebo sáhnete po recyklovaných věcech. Je to snadné, jenom musíte číst štítky a připravit se na to, že kvalita stojí víc než kvantita. Ale chcete přece udělat radost přírodě, že ano? A to není zadarmo.