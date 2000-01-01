náhledy
Výrazný žlutý kardigan z příjemné bavlny je jako stvořený pro teplé dny. Lehký, prodyšný a nepřehlédnutelný kousek, který rozzáří i ten nejjednodušší outfit a dodá mu svěží energii. Cena 1100 Kč
Autor: Cottontraders.co.uk
Džíny Wide Leg High Waist ve zkrácené délce v modrém denimu jsou vyrobeny ze 100% bavlny. Cena 499 Kč
Autor: Bonprix
Lehká blůza z chladivého Inu příjemně dýchá, působí svěže a elegantně zároveň. Nadčasový kousek, který snadno zkombinujete s kalhotami, sukní i džínami a vždy bude vypadat stylově. Cena 675Kč
Autor: Primark
Pusťte si do života barvy! Pastelová žlutá je jemná a svěží, krásně vynikne na kostýmku i na jednotlivých kouscích. Rozjasní outfit, aniž by byl příliš výrazný, a dodá mu lehkost i ženský šarm. Cena 1600 Kč za blejzr
Autor: Peacocks.co.uk
Taška z provázků a korálků je hravým doplňkem, který k horkým dnům neodmyslitelně patří. Lehká, vzdušná a přitom dostatečně praktická na každodenní nošení. Cena 520Kč
Autor: Primark
Kostýmové kalhoty Zortana se širokými nohavicemi a rovnými puky ladí k jednoduchému topu i formální blůze. Díky poutkům na opasek je snadno přizpůsobíte svému stylu. Cena 2399 Kč
Autor: Tatuum
Jednoduchá mikina a široké kalhoty jsou dokonalým synonymem pohodlí. Uvolněný střih neomezuje v pohybu a zároveň si zachovává moderní, nenucený styl, ve kterém se budete cítit dobře. Cena 990 Kč
Autor: Cottontraders.co.uk
Sako ze směsi lyocellu a lnu spojuje uvolněnost s precizním střihem. Cena1699 Kč
Autor: H&M
Strukturovaný materiál dodává kabátku zajímavý vzhled, zatímco díky zkrácenému střihu se snadno kombinuje s šaty i kalhotami. Cena 749 Kč
Autor: Bonprix
Krémové mokasíny patří mezi kousky, které by v šatníku neměly chybět. Cena 699 Kč
Autor: Deichmann