Měkoučké oblečení, hřejivá domácí obuv, hebké deky, plédy, polštáře a polštářky, které vás vezmou do své náruče, a domácí zimní idylka a pohoda mohou začít.
I oděvy „na doma“ mohou být elegantní, praktické maximálně pohodlné, příjemného střihu i materiálu. Styl volíme většinou nadčasový, ale i domů můžete pustit aktuální trendy.
V čem je vám dobře?
Záleží jen na vás, v čem si doma uděláte pohodlí. Je ale škoda chodit pak kolem zrcadla se zavřenýma očima a děsit se návštěv, rozhodnete-li se jen donosit staré oblečení.
Nejspíš zvítězí volné střihy a příjemné, prodyšné materiály, jako jsou bavlna, vlna, bambus, viskóza a jiné.
Trendy široké, zvonové, barrel kalhoty i legíny poskytují dostatek pohodlí, stačí zvolit vhodný materiál.
I doma oceníte metodu vrstvení za pomoci trik, mikin, svetrů, kardiganů, vest, teplých ponožek, šatů nebo sukní přes kalhoty a podobně. I spodní prádlo (třeba podprsenka bez kostic) může přispět k relaxu.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.