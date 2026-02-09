Pro dlouhé zimní večery. V těchto kouscích vám bude teplo a dobře

Autor:
I když se dny už zase pomaloučku, polehoučku prodlužují, nevlídné počasí nás večer většinou spolehlivě zažene do tepla domova, kde se chceme zachumlat a relaxovat. Máte pro toto nicnedělání co na sebe?
Domácí souprava, cena 629 Kč

Domácí souprava, cena 629 Kč | foto: Bonprix

Vlněný pléd, cena 1798 Kč
Kardigan, cena 1819 Kč
Legíny do zvonu, cena 549 Kč
Šaty, cena 2357 Kč
10 fotografií

Měkoučké oblečení, hřejivá domácí obuv, hebké deky, plédy, polštáře a polštářky, které vás vezmou do své náruče, a domácí zimní idylka a pohoda mohou začít.

I oděvy „na doma“ mohou být elegantní, praktické maximálně pohodlné, příjemného střihu i materiálu. Styl volíme většinou nadčasový, ale i domů můžete pustit aktuální trendy.

V čem je vám dobře?

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Záleží jen na vás, v čem si doma uděláte pohodlí. Je ale škoda chodit pak kolem zrcadla se zavřenýma očima a děsit se návštěv, rozhodnete-li se jen donosit staré oblečení.

Nejspíš zvítězí volné střihy a příjemné, prodyšné materiály, jako jsou bavlna, vlna, bambus, viskóza a jiné.

Trendy široké, zvonové, barrel kalhoty i legíny poskytují dostatek pohodlí, stačí zvolit vhodný materiál.

I doma oceníte metodu vrstvení za pomoci trik, mikin, svetrů, kardiganů, vest, teplých ponožek, šatů nebo sukní přes kalhoty a podobně. I spodní prádlo (třeba podprsenka bez kostic) může přispět k relaxu.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vlněný pléd, cena 1798 Kč
Kardigan, cena 1819 Kč
Legíny do zvonu, cena 549 Kč
Šaty, cena 2357 Kč
10 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V barvě přírody. Zelená je odstín nejlepších kosmetických pomocníků

Pleťové masky byste měla používat celoročně, ideálně pak dvakrát týdně.

Kosmetika v barvě přírody dokáže povzbudit nejen pleť, ale i zlepšit náladu. Vyzkoušejte třeba produkty s olivovým olejem nebo zeleným čajem – vaše pleť bude hebká a budete se cítit prostě dobře.

Užijte si ples ve velkém stylu. V těchto kouscích vás nepřehlédnou

Stříbrné šaty vyniknou na drobných blondýnkách, které rozzáří. Špagetová...

Nezáleží na tom, jestli vyrážíte na maturitní ples svého potomka, hasičský bál nebo jinou společenskou událost. Za všech okolností jistě chcete, aby vám to slušelo a zároveň jste se cítila pohodlně....

Být milenkou není výhra. Jsou vždy druhé a šance na vztah mají mizivé

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

I když jsou často společností odsuzovány, v roli milenky se za život objevila nejedna žena. Neznamená to však, že by měly padnout v zatracení. I na nich se totiž vztah se ženatým či zadaným mužem...

Kosmetická poradna: víme, jak na vrásky nebo na zimní péči

V zimě netrpí jen naše tělo chladem, i pokožka křičí o pomoc. Vyslyšíte ji?

Co je nového v beauty světě, co vás zajímá, s čím chcete poradit? Odborníci vysvětlují, radí a doporučují.

Červený, žlutý, zelený. S těmito drinky se vám podaří zhubnout, zkuste je

Špenátové smoothie s jablky a smoothie s borůvkami a červenou řepou

Doušek za douškem k vytoužené váze – ke štíhlosti se dostanete pitím těchto drinků. Vyzkoušíte je?

Pro dlouhé zimní večery. V těchto kouscích vám bude teplo a dobře

Domácí souprava, cena 629 Kč

I když se dny už zase pomaloučku, polehoučku prodlužují, nevlídné počasí nás večer většinou spolehlivě zažene do tepla domova, kde se chceme zachumlat a relaxovat. Máte pro toto nicnedělání co na...

9. února 2026

V barvě přírody. Zelená je odstín nejlepších kosmetických pomocníků

Pleťové masky byste měla používat celoročně, ideálně pak dvakrát týdně.

Kosmetika v barvě přírody dokáže povzbudit nejen pleť, ale i zlepšit náladu. Vyzkoušejte třeba produkty s olivovým olejem nebo zeleným čajem – vaše pleť bude hebká a budete se cítit prostě dobře.

8. února 2026

Být milenkou není výhra. Jsou vždy druhé a šance na vztah mají mizivé

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

I když jsou často společností odsuzovány, v roli milenky se za život objevila nejedna žena. Neznamená to však, že by měly padnout v zatracení. I na nich se totiž vztah se ženatým či zadaným mužem...

7. února 2026

Starbucks pokračuje v rozšiřování své sítě kaváren v České republice

Komerční sdělení
Nově otevírá kavárnu v prestižních prostorách paláce Savarin v centru Prahy

Nově otevírá kavárnu v prestižních prostorách paláce Savarin v centru Prahy, na adrese Na Příkopě 10, Praha 1.

6. února 2026

Kosmetická poradna: víme, jak na vrásky nebo na zimní péči

V zimě netrpí jen naše tělo chladem, i pokožka křičí o pomoc. Vyslyšíte ji?

Co je nového v beauty světě, co vás zajímá, s čím chcete poradit? Odborníci vysvětlují, radí a doporučují.

6. února 2026

Valentýn jako oslava sebelásky. Protože péče začíná u vás…

Komerční sdělení
Valentýn jako oslava sebelásky.

Valentýn už dávno nemusí být jen o romantických gestech pro druhé. Stále častěji se stává připomínkou toho nejdůležitějšího vztahu, který v životě máme – vztahu k sobě samým. Sebeláska není trend ani...

5. února 2026

5 tipů proti zimním chmurám: pomůže pohyb, spánek i vitamin D

ilustrační snímek

Možná máte pocit, že se vám teď v zimě do ničeho nechce. Jste unavení, bez energie, podráždění nebo bez nálady. Nejste v tom sami. Umíme poradit, jak se cítit lépe.

5. února 2026

V zimě pleť potřebuje hlavně hydrataci. Umíte ji správně vyživit?

Ilustrační fotografie

Ledový vítr a mráz venku a suchý, horký vzduch z topení uvnitř jsou pro naši pleť ohromnou zkouškou odolnosti. Jak o pokožku efektivně pečovat, aby zbytečně netrpěla?

4. února 2026

Červený, žlutý, zelený. S těmito drinky se vám podaří zhubnout, zkuste je

Špenátové smoothie s jablky a smoothie s borůvkami a červenou řepou

Doušek za douškem k vytoužené váze – ke štíhlosti se dostanete pitím těchto drinků. Vyzkoušíte je?

3. února 2026

Užijte si ples ve velkém stylu. V těchto kouscích vás nepřehlédnou

Stříbrné šaty vyniknou na drobných blondýnkách, které rozzáří. Špagetová...

Nezáleží na tom, jestli vyrážíte na maturitní ples svého potomka, hasičský bál nebo jinou společenskou událost. Za všech okolností jistě chcete, aby vám to slušelo a zároveň jste se cítila pohodlně....

2. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Zařaďte božská chia semínka. Jídlu dodají sytost a potřebnou vlákninu

Chia semínka

Jsou zdravá, levná a chutná. Zařaďte je do svého jídelníčku a nebudete litovat! Chia semínka jsou cenným zdrojem vlákniny.

1. února 2026

Teplo je základ, který vám ale bude slušet. Na horách vrstvěte

I když je investice do bundy z pravého peří vyšší, několikanásobně se vám...

Na hory si zabalte outfity, které drží krok s počasím i stylem. Přečtěte si, jak chytře vrstvit, kombinovat funkční materiály s elegancí a vytvářet modely, jež obstojí v mrazu i v módním editorialu....

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.