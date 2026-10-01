Domácí móda prochází malou revolucí. Místo vytahaných mikin a sepraných kalhot přicházejí kousky, které spojují maximální pohodlí s elegantním vzhledem. Trendem jsou kvalitní bavlněné materiály, měkké úplety a střihy, které sluší každé postavě.
Velkým hitem jsou sladěné domácí sety – mikina s kalhotami nebo delší mikinový top s přiléhavými legínami. Oblíbené zůstávají také tepláky na gumu se zavazováním, které vypadají upraveně a zároveň nikde netlačí.
Barevně vládnou tlumené podzimní odstíny, jako je starorůžový, bordó, khaki nebo krémový, které působí útulně a snadno se kombinují.
Do domácího šatníku se vracejí i kardigany, lehké svetříky a pohodlné košilové šaty. Stačí je doplnit měkkými ponožkami, vlněným plédem nebo pleteným pončem a podzimní pohoda je zaručena
A pokud je doma přece jen tepleji, skvělou volbou jsou i pohodlné šortky z příjemných materiálů.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.