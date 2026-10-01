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Vyzkoušejte pohodlí, které má styl. Je čas vytáhnout na doma sladěný set

Pro ty, kteří nemají v oblibě volnější spodní díly, je tu set složený z delšího...

Pro ty, kteří nemají v oblibě volnější spodní díly, je tu set složený z delšího mikinového vrchního dílu a legín, které lehce přiléhají, cena od 499 Kč | foto: Tchibo

Elegantní svetřík se zajímavými detaily, cena 1499 Kč
Kalhoty na gumu se zavazováním v krásném krémovém odstínu, cena 649 Kč
Krásné domácí kalhoty v bordó barvě s výšivkou, cena 699 Kč
Domácí set se skládá z horního dílu s výstřihem do U a dlouhých rovných kalhot....
16 fotografií
Domácí oblečení už dávno není jen o starých teplácích. Letošní podzim přeje hebkým materiálům, elegantním střihům i sladěným setům, ve kterých se budete cítit pohodlně při odpočinku, práci z domova i víkendovém lenošení.

Domácí móda prochází malou revolucí. Místo vytahaných mikin a sepraných kalhot přicházejí kousky, které spojují maximální pohodlí s elegantním vzhledem. Trendem jsou kvalitní bavlněné materiály, měkké úplety a střihy, které sluší každé postavě.

Velkým hitem jsou sladěné domácí sety – mikina s kalhotami nebo delší mikinový top s přiléhavými legínami. Oblíbené zůstávají také tepláky na gumu se zavazováním, které vypadají upraveně a zároveň nikde netlačí.

Barevně vládnou tlumené podzimní odstíny, jako je starorůžový, bordó, khaki nebo krémový, které působí útulně a snadno se kombinují.

Do domácího šatníku se vracejí i kardigany, lehké svetříky a pohodlné košilové šaty. Stačí je doplnit měkkými ponožkami, vlněným plédem nebo pleteným pončem a podzimní pohoda je zaručena

A pokud je doma přece jen tepleji, skvělou volbou jsou i pohodlné šortky z příjemných materiálů.

Elegantní svetřík se zajímavými detaily, cena 1499 Kč
Kalhoty na gumu se zavazováním v krásném krémovém odstínu, cena 649 Kč
Krásné domácí kalhoty v bordó barvě s výšivkou, cena 699 Kč
Pro ty, kteří nemají v oblibě volnější spodní díly, je tu set složený z delšího mikinového vrchního dílu a legín, které lehce přiléhají, cena od 499 Kč
16 fotografií

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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Vyzkoušejte pohodlí, které má styl. Je čas vytáhnout na doma sladěný set

Pro ty, kteří nemají v oblibě volnější spodní díly, je tu set složený z delšího...

Domácí oblečení už dávno není jen o starých teplácích. Letošní podzim přeje hebkým materiálům, elegantním střihům i sladěným setům, ve kterých se budete cítit pohodlně při odpočinku, práci z domova i...

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