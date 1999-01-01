náhledy
Investice do vlny s označením manteco je sice vyšší, nekoupíte ale zajíce v pytli. Jedná se o materiál, který odolá i větru a vlhkosti. Díky vysokému límci můžete odhodit šálu a opasek vytvoří vosí pas i ženám s kily navíc. Slušivější kabát těžko seženete! Cena 4999 Kč
Autor: Mango
Musíte se v práci držet předem stanoveného dress codu nebo se chystáte v nadcházejících měsících na společenskou událost? Investujte do vlněného obleku, který je lehký, praktický a zároveň nadčasový a stylový! Cena 2499 Kč a 1599 Kč
Autor: Mango
Oversize svetr v bordó barvě je vyroben z vlny a mohéru, což je směs materiálů, kterou si zamilujete. Pod svršek stačí jen obléknout tílko nebo lehké tričko a nepřijdou si na vás ani zimní plískanice. Odstín červeného vína rozhodně nebude krokem vedle, protože se snadno kombinuje s hnědou, černou i pastelovými barvami. Cena 2999 Kč
Autor: Lindex
Máte-li citlivou pokožku, možná vám při představě vlněných šatů naskakuje husí kůže. Tyto s příměsí polyamidu a mohéru jsou ale jemné, hebké a zároveň hřejivé. A budou se perfektně kombinovat. Cena 1999 Kč
Autor: Lindex
Klasické střihy nikdy nevyjdou z módy a nejinak je tomu i v případě svetrů. Decentní vlnění kardigan v neutrální barvě vám vydrží v šatníku roky, bude vypadat božsky k sukni i kalhotám a sluší mu to v ležérních i elegantních kombinacích. Cena 1399 Kč
Autor: Lindex
Zavinovací kardigan s příměsí kašmíru je elegantní, krásně vám vytvaruje postavu, a navíc se neuvěřitelně příjemně nosí. Bude vypadat perfektně přes šaty, ke společenským kalhotám a klidně i na doma jen tak k legínům. Zkrátka univerzální kousek, z nějž čiší ženskost. Cena 1998 Kč
Autor: C&A
Ne každá vlna je stejná, pozorně proto sledujte cedulky a hlídejte složení. Svetr, který vidíte na modelce, je na první pohled jemný a není divu, je totiž z alpakové vlny, která má skvělé izolační schopnosti, a přestože je hřejivá, je i hedvábně jemná. Cena 1988 Kč
Autor: C&A
Úzce střižený vlněný kabát je jako stvořený pro ženy drobné postavy, protože v něm krásně vyniknou křivky. Díky elegantnímu stojáčku se tento model hodí i na společenské události – stačí pod něj obléknout halenku nebo top bez výstřihu. Skvělou službu udělají i moderní šátky. Cena 4049 Kč
Autor: Bonprix