Promyšlený minimalismus
Vlhkost, vítr a střídání teplot potrápí i ten nejodolnější make-up. Sázkou na jistotu je přirozenost, proto to s líčením nepřehánějte. Pořiďte si lehký tónovací krém nebo pro vyšší krytí matující make-up, korektor a krémové multifunkční líčidlo. Ideální jsou produkty, které sjednocují pleť, dodávají barvu a jemný lesk a zároveň je můžete použít na tváře, oči i rty.
Pokud chcete, aby make-up vydržel dlouho, naneste nejprve podkladovou bázi – zmatní pleť, zamaskuje rozšířené póry a zajistí sametový finiš. Make-up pak zafixujte transparentním pudrem – mívá hedvábnou texturu, která se přizpůsobí tónu pokožky a nevysušuje.
Nakonec nezapomeňte na voděodolnou řasenku, která obstojí i v dešti či mlze. Lichotit vám budou oční stíny v teplých, tlumených odstínech, například hřejivá béžová, měkká hnědá nebo růžově zlatá – v kombinaci se světlou pletí působí elegantně a přirozeně.