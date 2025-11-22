Krásná i během podzimní fujavice? Pleť pokvete, stačí pár triků

Déšť, vítr, chlad i přetopené místnosti dokážou s naším vzhledem pořádně zamávat. Díky troše pozornosti, správně zvoleným produktům a několika jednoduchým trikům však můžete zůstat upravená, svěží a sebevědomá i během sychravých, nevlídných dní.
Promyšlený minimalismus

Vlhkost, vítr a střídání teplot potrápí i ten nejodolnější make-up. Sázkou na jistotu je přirozenost, proto to s líčením nepřehánějte. Pořiďte si lehký tónovací krém nebo pro vyšší krytí matující make-up, korektor a krémové multifunkční líčidlo. Ideální jsou produkty, které sjednocují pleť, dodávají barvu a jemný lesk a zároveň je můžete použít na tváře, oči i rty.

Pokud chcete, aby make-up vydržel dlouho, naneste nejprve podkladovou bázi – zmatní pleť, zamaskuje rozšířené póry a zajistí sametový finiš. Make-up pak zafixujte transparentním pudrem – mívá hedvábnou texturu, která se přizpůsobí tónu pokožky a nevysušuje.

Nakonec nezapomeňte na voděodolnou řasenku, která obstojí i v dešti či mlze. Lichotit vám budou oční stíny v teplých, tlumených odstínech, například hřejivá béžová, měkká hnědá nebo růžově zlatá – v kombinaci se světlou pletí působí elegantně a přirozeně.

Pleťové olejové sérum Ageless & Blissful, cena 419 Kč
Matující pudr 888 Aitutaki, cena 1382 Kč
Sérum Smoothing Serum proti krepatění a k vyhlazení roztřepených konců, cena 421 Kč
Regenerační olej na vlasy Keratin Smooth Finishing Oil, cena 189 Kč
Krásná i během podzimní fujavice? Pleť pokvete, stačí pár triků

