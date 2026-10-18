V aktuální široké nabídce podzimních bot se potkává pohodlí s elegancí a ženskost se sportovní ležérností i výraznými módními akcenty.
Našim nohám teď vévodí mokasíny, baleríny, tenisky, pomalu už i kotníkové boty, ale na výsluní se drží i lodičky do špičky (občas ještě s volnou patou) na tenkém nižším či vyšším podpatku.
Barevná paleta sází na teplé, zemité tóny i intenzivní barvy. Hlavní roli hrají odstíny hnědé: od jemné cappuccino přes karamelovou až po sytou mocca.
Přírodní tóny obuvi působí nadčasově a snadno se kombinují s oblečením a doplňky.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.