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Vykročte do podzimu stylově. Obujete raději mokasíny, nebo tenisky?

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  4:30
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Primark

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
15 fotografií
Chlad, přízemní mrazíky, déšť – počasí nás zkrátka nutí rychle se přezout z pantoflí a sandálů do úplně jiných bot. Možná jste jen sáhla do botníku a je to, možná budete kupovat nové. Které asi okouzlí vás?

V aktuální široké nabídce podzimních bot se potkává pohodlí s elegancí a ženskost se sportovní ležérností i výraznými módními akcenty.

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Našim nohám teď vévodí mokasíny, baleríny, tenisky, pomalu už i kotníkové boty, ale na výsluní se drží i lodičky do špičky (občas ještě s volnou patou) na tenkém nižším či vyšším podpatku.

Barevná paleta sází na teplé, zemité tóny i intenzivní barvy. Hlavní roli hrají odstíny hnědé: od jemné cappuccino přes karamelovou až po sytou mocca.

Přírodní tóny obuvi působí nadčasově a snadno se kombinují s oblečením a doplňky.

Lodičky, cena 599 Kč
Mokasíny, cena 749 Kč
Tenisky, cena 749 Kč
Mokasíny, cena 999 Kč
15 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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