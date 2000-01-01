náhledy
Vínový svetr s copánkovým vzorem vnese do neutrálního šatníku výraznější barvu a plastickou strukturu. Cena 999 Kč
Autor: Cottontraders.co.uk
Sametové lodičky s širokým podpatkem jsou extra pohodlné. Cena 699 Kč
Autor: Deichmann
Voskovaná bunda s manšestrovým límcem je nepromokavá, a pokud si pořídíte správnou velikost, vejde se pod ni i hřejivý svetr. Cena 1799 Kč
Autor: Bonprix
Svetr z měkkého úpletu s obsahem vlny má kulatý výstřih, spuštěná ramena a žebrované lemy, které podtrhují jeho uvolněný charakter. Cena 549 Kč
Autor: H&M
Vesta z umělé kožešiny je lehká, hřejivá a příjemná na nošení. Cena 1299 Kč
Autor: Bonprix
Lehký béžový vlněný svetr se přirozeně kombinuje s košilí a tmavými džíny, kterým dodá klidný, elegantní kontrast. Cena 1200 Kč
Autor: Cottontraders.co.uk
Džínové kalhoty z lehce strečového denimu mají vysoký pas, úzký střih a rovné, ke kotníkům zúžené nohavice. Cena 479 Kč
Autor: H&M
Kostkovaný bomber do pasu s kapucí je pro sychravé dny jako dělaný. Cena 999 Kč
Autor: F&F
Oboustranný trenčkot je jako dva kabáty v jednom, béžový a kostkovaný. Cena 1499 Kč
Autor: F&F
Hřejivá fleecová vesta vás udrží v teple a snadno ji během dne odložíte. Cena 1499 Kč
Autor: Bonprix