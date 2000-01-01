náhledy
Hřejivý svetr s vyplétaným vzorem přináší útulnou zimní atmosféru, zatímco tmavé džíny do zvonu dodávají siluetě šmrnc a nádech retro elegance. Cena 850 Kč za svetr a 700 Kč za džíny
Autor: Bonmarche.co.uk
Blůza s vázačkou u krku propojuje jemnou eleganci s lehkým retro nádechem a přirozeně rozzáří každý outfit. Cena 415 Kč
Autor: Primark
Hnědé barelové džíny s oblými nohavicemi přinášejí do šatníku moderní uvolněnost. Cena 759 Kč
Autor: Reserved
Broušená kůže letos na podzim hraje prim a její hebká, matná struktura dodává osobitý charakter botám, kabelkám i kabátům. Cena 3700 Kč
Autor: Very.co.uk
Podlouhlá kabelka se zlatými přezkami a ozdobným odepínacím přívěskem propojuje čisté linie s jemným leskem. Cena 599 Kč
Autor: Deichmann
Vlněná šála v podobě kukly v béžovém odstínu příjemně hřeje a nabízí variabilní nošení kolem krku i přes hlavu jako kapuce. Cena 559 Kč
Autor: Reserved
Dlouhý kabát přirozeně splývá s postavou a dodává klidnou noblesu. Cena 1199 Kč
Autor: Reserved
Široká kožená bunda s hřejivou beránkovou podšívkou v sobě spojuje drsný retro charakter s útulností a uvolněnou siluetou, která nepodléhá času. Cena 1199 Kč
Autor: F&F
Silný svetr s norským vzorem bude letos velký hit. Cena 470 Kč
Autor: Primark
Saténová kolová sukně s tygřím vzorem a délkou ke kolenům spojuje smyslný lesk s hravou ženskostí a dodává outfitu špetku nespoutaného půvabu. Cena 415 Kč
Autor: Primark
Kostkovaná sukně má v sobě nadčasový půvab a lehce akademický šarm, který krásně ladí s broušeným semišem. Cena 759 Kč
Autor: Reserved