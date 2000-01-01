náhledy
Náušnice ve tvaru lístků nadělají za málo peněz hodně parády. Cena 299 Kč
Autor: Lindex
Kožená hnědá kabelka je tak akorát velká, aby pojala všechny vaše každodenní nezbytnosti. Cena 2999 Kč
Autor: Lindex
Náhrdelník s velkými kameny ozdobí svetr, rolák i blůzu a spolehlivě přitáhne pozornost. Cena 499 Kč
Autor: Lindex
Vesta s copánkovým vzorem je přesně ta vrstva navíc, která se bude hodit. Cena 599 Kč
Autor: Bonprix
Pohodlné kalhoty ze splývavého materiálu s širokými nohavicemi a sklady v pase mají barvu na pomezí hnědé a fialové a působí í ve srovnání s černou mnohem ženštějším a jemnějším dojmem. Cena 1499 Kč
Autor: Lindex
Nadčasový dlouhý kabát v béžové barvě vám bude dobře sloužit mnoho sezon. Cena 1290 Kč
Autor: F&F
Kabátek širšího střihu s efektní vázačkou a stojáčkem v uhlazeném britském stylu. Cena 1300 Kč
Autor: F&F
Krátký kabátek ve vlněném vzhledu na přechodné období a do mírnější zimy. Cena 1129 Kč
Autor: Bonprix
Flaušový kabát s odnímatelnými rukávy nabízí zajímavé variace nošení, protože se snadno může změnit ve vestu. Cena 1699 Kč
Autor: Bonprix