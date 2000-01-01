náhledy
Vesty nejrůznějších stylů jsou letos „in“ a ve dnech, kdy není příliš zima a neprší, hravě nahradí jakýkoli svrchník. Vestička z umělého beránka bude vypadat perfektně ke klasickým džínám, ale třeba i přes maxišaty v boho stylu. Nebojte se experimentovat a zkoušejte různé kombinace, vždyť móda je zábavná hra.
Autor: Tchibo
Výrazné klopy, vysoký límec a příjemný oversize střih. To je kombinace jako vystřižená z módních mol. Délka do pasu opticky prodlouží postavu a sluší i menším ženám. Trenčkoty ve zkrácené délce jsou navíc v kurzu už několik sezón a z módy jen tak nevyjdou.
Autor: Zara
Bundy inspirované střihem vojenských bomberů jsou nadčasové a těší se velké oblibě. Dávno se nenosí jen v army stylu, ale jsou k dostání v mnoha barvách a odstínech. Tento denimový s prošíváním následuje aktuální trendy a snadno se kombinuje.
Autor: C&A
Červená je jednou z hlavních barev sezóny. Nejčastěji ji potkáte na doplňcích, které rozzáří každý outfit. Nebo si můžete pořídit bundu v tlumeném rudém odstínu, která bude ladit s oblečením v neutrálních barvách.
Autor: Zara
Semišové sako je nadčasový kousek, který nekopíruje sezónní trendy, a tak vám v šatníku vydrží dlouhá léta. Čokoládová barva sluší všem a letos na podzim se hřeje na výsluní. Takové sako se hodí ke kalhotám i sukním a unosíte ho jak do práce, tak třeba do divadla.
Autor: s. Oliver
Nabíraná bundička v odstínu ledové modré bude slušet zejména blondýnkám a ženám, jež potřebují podpořit ženské křivky. Balonové rukávy, důmyslné řasení a šikovně umístěný pásek z ní dělají kousek, který dodá punc ženskosti i obyčejným riflím.
Autor: Reserved
Trenčkot v midi délce v nestárnoucí barvě velbloudí srsti lichotí každé ženě. Nesmrtelný střih vydrží několik sezón, výrazný opasek navíc vytváří kýženou siluetu. Skvěle ale vypadá také rozepnutý.
Autor: Reserved
Vysoké stojáčky a zvednuté límce jsou tuto sezónu žhavým a zároveň praktickým trendem. Béžová bundička je navíc ozvláštněna naddimenzovanými nárameníky, což z ní dělá nevšední a zároveň velmi dobře nositelnou součást garderoby. Bude vypadat perfektně k džínám i širokým kalhotám s vysokým pasem.
Autor: H&M
Klasické džísky do pasu v aktuálních kolekcích spíše nenajdete. Denim totiž dostal letos na podzim nový kabátek – a to doslova. Riflová parka je stylová a zároveň praktická a stane se vaší spolehlivou kamarádkou do města i na procházky podzimní přírodou.
Autor: Bonprix