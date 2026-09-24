Letos se vracejí hlavně propínací kardigany, svetříky s límečkem, hravé proužky nebo klasické kosočtverce. Slušivé budou i jednoduché hladké úplety v podzimních odstínech vínové, čokoládové, karamelové, olivové či smetanové.
Svetřík navíc nemusíte nosit jen zapnutý ke kalhotám. Kardigan nechte rozepnutý přes tričko či halenku, tenký svetřík přehoďte přes ramena a kratší model zkuste k sukni nebo šatům.
Elegantně působí i kombinace tón v tónu, třeba béžový úplet s krémovými kalhotami.
A pokud chcete vytáhnout ze skříně oblíbené starší džíny, právě nový barevný svetřík jim snadno dodá aktuální trendy vzhled.
Článek vznikl pro časopis Tina.