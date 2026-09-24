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Svetr je záchrana do chladných rán. Oblékněte letošní podzimní trendy

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Pletenina je krásná sama o sobě, ale i v kombinaci s dalšími kousky ze stejné...

Pletenina je krásná sama o sobě, ale i v kombinaci s dalšími kousky ze stejné kategorie. Svetr a šála se budou v chladnějších dnech hodit. Modrý, info o ceně v obchodě | foto: Lindex

Bílý cestovatelský, cena 829 Kč
Růžový, cena od 4200 Kč
Károvaný, cena 698 Kč
Hnědý s krátkým rukávem, cena 1199 Kč
8 fotografií
Chladná rána už si žádají své. Na kabát to ještě není, ale svetřík se hodit může. Jaké jsou letošní podzimní trendy, které vám pomohou zkrotit vrtkavé počasí?

Letos se vracejí hlavně propínací kardigany, svetříky s límečkem, hravé proužky nebo klasické kosočtverce. Slušivé budou i jednoduché hladké úplety v podzimních odstínech vínové, čokoládové, karamelové, olivové či smetanové.

Aktuální číslo

Tina

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Svetřík navíc nemusíte nosit jen zapnutý ke kalhotám. Kardigan nechte rozepnutý přes tričko či halenku, tenký svetřík přehoďte přes ramena a kratší model zkuste k sukni nebo šatům.

Elegantně působí i kombinace tón v tónu, třeba béžový úplet s krémovými kalhotami.

A pokud chcete vytáhnout ze skříně oblíbené starší džíny, právě nový barevný svetřík jim snadno dodá aktuální trendy vzhled.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Bílý cestovatelský, cena 829 Kč
Růžový, cena od 4200 Kč
Pletenina je krásná sama o sobě, ale i v kombinaci s dalšími kousky ze stejné kategorie. Svetr a šála se budou v chladnějších dnech hodit. Modrý, info o ceně v obchodě
Károvaný, cena 698 Kč
8 fotografií
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Svetr je záchrana do chladných rán. Oblékněte letošní podzimní trendy

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