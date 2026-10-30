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Nalaďte se na odstíny kávy, vína a lesa. Budete královnou podzimu

  4:30
Hřejivý kardigan je pro podzimní počasí skvělou volbou. Knoflíky na přední...

Hřejivý kardigan je pro podzimní počasí skvělou volbou. Knoflíky na přední straně umožňují snadné rozepnutí, mírně spadlá ramena a nabírané rukávy pak dodávají modelu uvolněný vzhled. Cena 699 Kč | foto: Tchibo

Saténový top s krajkou v zelené barvě – ten musíte mít. Cena 599 Kč.
Tvídové sako s knoflíky s. Oliver Black Label se hodí pro nejrůznější...
Basic mikina v barvě khaki je ideální pro volnočasové aktivity. Cena 349 Kč.
Košile ve starorůžovém provedení je příjemná na nošení a ozdobná vázanka je...
18 fotografií
Podzimní šatník letos hraje všemi odstíny kávy, vína i lesa. Do ulic se vracejí měkké kardigany, tvídová saka, manšestr i satén a dokazují, že pohodlí může mít stejný šmrnc jako elegance. Stačí vědět, jak je zkombinovat.

Podzim přeje vrstvení a barvám, kterých se není třeba bát. Hitem jsou odstíny čokolády, bordó, khaki i zelené, které krásně vyniknou vedle krémové nebo starorůžové.

Manšestrovou sukni do áčka zkuste s kardiganem a kotníkovými botami, saténovou sukni naopak zjemněte svetrem nebo košilí. Tvídové sako dodá šmrnc džínám i šatům, zatímco vesta zahřeje přes košili i pod bundou.

A pokud chcete outfit ozvláštnit, sáhněte po krajkovém topu, vázance nebo semišovém bomberu. Podzim zkrátka přeje pohodlí, ale nuda v něm rozhodně nemá místo.

Saténový top s krajkou v zelené barvě – ten musíte mít. Cena 599 Kč.
Tvídové sako s knoflíky s. Oliver Black Label se hodí pro nejrůznější příležitosti, ať už formální nebo ty uvolněnější. Cena 4499 Kč.
Basic mikina v barvě khaki je ideální pro volnočasové aktivity. Cena 349 Kč.
Košile ve starorůžovém provedení je příjemná na nošení a ozdobná vázanka je pomyslnou třešničkou na dortu. Cena 650 Kč.
18 fotografií

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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Nalaďte se na odstíny kávy, vína a lesa. Budete královnou podzimu

Hřejivý kardigan je pro podzimní počasí skvělou volbou. Knoflíky na přední...

Podzimní šatník letos hraje všemi odstíny kávy, vína i lesa. Do ulic se vracejí měkké kardigany, tvídová saka, manšestr i satén a dokazují, že pohodlí může mít stejný šmrnc jako elegance. Stačí...

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