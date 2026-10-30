Podzim přeje vrstvení a barvám, kterých se není třeba bát. Hitem jsou odstíny čokolády, bordó, khaki i zelené, které krásně vyniknou vedle krémové nebo starorůžové.
Manšestrovou sukni do áčka zkuste s kardiganem a kotníkovými botami, saténovou sukni naopak zjemněte svetrem nebo košilí. Tvídové sako dodá šmrnc džínám i šatům, zatímco vesta zahřeje přes košili i pod bundou.
A pokud chcete outfit ozvláštnit, sáhněte po krajkovém topu, vázance nebo semišovém bomberu. Podzim zkrátka přeje pohodlí, ale nuda v něm rozhodně nemá místo.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.