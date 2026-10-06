Letošní podzim se tradičně inspiruje přírodou. Módním kolekcím dominují tóny vínové, čokoládově hnědé, olivové, karamelové nebo smetanové, které sluší ženám bez ohledu na věk.
Vedle nich se objevuje také švestková, tmavě modrá nebo jemná máslově žlutá, která celý outfit příjemně rozzáří. Tyto barvy se navíc mezi sebou krásně kombinují a snadno je sladíte s džíny, pleteninami i elegantními kalhotami.
Pokud si ovšem na dané odstíny netroufáte, sáhněte alespoň po barevné kabelce, šátku nebo svetru.
Podzimní móda tohoto roku zkrátka není o prvoplánové zářivosti a kopírování barev spadaného listí, ale spíš o příjemných tónech, které působí přirozeně. Neznamená to však, že by byla červená či oranžová tabu, ty mají přece na podzim vždycky co říct!
Článek vznikl pro časopis Tina.