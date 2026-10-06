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Podzim volá po víně či čokoládě. Hutné syté barvy kombinujte s pastely

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Tlumený odstín zelené manšestrové sukně, podzimní klasiky, se hodí k většině...

Tlumený odstín zelené manšestrové sukně, podzimní klasiky, se hodí k většině kousků, ať už jde o trička, svetry nebo kabáty. Sukně, cena 599 Kč | foto: Tchibo

Tričko, cena 699 Kč
Podzim patří sytým tónům hořké čokolády, skořice a khaki. V kombinaci s kárem...
Šátek, info o ceně v obchodě
Výrazná červená není problém, výtečně doplní tlumenější odstíny, a udělá tak...
11 fotografií
Podzim přeje odstínům, které působí hřejivě, elegantně a snadno se kombinují. A někdy úplně stačí jeden kousek, který zcela rozzáří váš šatník.

Letošní podzim se tradičně inspiruje přírodou. Módním kolekcím dominují tóny vínové, čokoládově hnědé, olivové, karamelové nebo smetanové, které sluší ženám bez ohledu na věk.

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Tina

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Vedle nich se objevuje také švestková, tmavě modrá nebo jemná máslově žlutá, která celý outfit příjemně rozzáří. Tyto barvy se navíc mezi sebou krásně kombinují a snadno je sladíte s džíny, pleteninami i elegantními kalhotami.

Pokud si ovšem na dané odstíny netroufáte, sáhněte alespoň po barevné kabelce, šátku nebo svetru.

Podzimní móda tohoto roku zkrátka není o prvoplánové zářivosti a kopírování barev spadaného listí, ale spíš o příjemných tónech, které působí přirozeně. Neznamená to však, že by byla červená či oranžová tabu, ty mají přece na podzim vždycky co říct!

Tričko, cena 699 Kč
Podzim patří sytým tónům hořké čokolády, skořice a khaki. V kombinaci s kárem je to přesně to, co potřebujete. Kabát, info o ceně v obchodě
Šátek, info o ceně v obchodě
Výrazná červená není problém, výtečně doplní tlumenější odstíny, a udělá tak váš podzimní outfit zcela jedinečným. Kardigan a šála, 1199 Kč a 599 Kč
11 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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