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Čtyři varianty podzimní módy. Vyzkoušejte tyto barevné outfity na míru

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  4:30
Podzimní móda postupně ovládá pulty obchodů i naše ulice. Také pátráte po aktuálních trendech, abyste jim přizpůsobily své outfity? Zkuste monochromatické podzimní barevné ladění.
Část 1/4
Kalhoty, cena 1429 Kč
Svetr, cena 2190 Kč
Bunda, cena 1799 Kč
Vlněný baret, cena 649 Kč

Než naplno rozehrajete hnědé podzimní palety, nic nezkazíte oblečením laděným do béžových tónů. Ty nás ostatně budou provázet nejen podzimem, ale i zimou a budou zdatně sekundovat trendy odstínům kávy a čokolády. Už je nejvyšší čas vyndat ze skříně svetry, protože právě jim patří aktuální sezona. A to svetrům všech možných stylů, tvarů i textur.

Vlněný baret, cena 649 Kč
Vlněná taška, cena 1249 Kč
Barefoot mokasíny, cena 3290 Kč
Kotníkové boty, cena 1699 Kč
27 fotografií


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