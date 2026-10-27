Než naplno rozehrajete hnědé podzimní palety, nic nezkazíte oblečením laděným do béžových tónů. Ty nás ostatně budou provázet nejen podzimem, ale i zimou a budou zdatně sekundovat trendy odstínům kávy a čokolády. Už je nejvyšší čas vyndat ze skříně svetry, protože právě jim patří aktuální sezona. A to svetrům všech možných stylů, tvarů i textur.
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Představte si, že byste si nemohli dát tvrdé sýry, uzeniny ani kousek čokolády. Že je to neuvěřitelné? To je jen hrstka omezení, která musí dodržovat lidé s náročnou histaminovou intolerancí.
Přezujte se do podzimu. Obujete kozačky, nebo raději pánské polobotky?
Příchod podzimu s sebou každoročně přináší i obměnu botníku. Letos hrají prim přírodní odstíny, které snadno sladíte se všemi barvami, které máte ve skříni. Pro inspiraci si však módní návrháři zašli...
Doplňky módu pozvednou. Nemusíte hned obměnit šatník, někdy stačí málo
Nástup nové sezony nemusí vždycky znamenat horečné nakupování nového oblečení. Je to čas, kdy je třeba dobře prohlédnout svou skříň a také zásobu doplňků.
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Už královna Kleopatra věděla, že med omlazuje a zvlhčuje pleť. Proto ho používala při péči o své tělo i obličej. Využijte jeho sílu i při domácí kosmetické péči.
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