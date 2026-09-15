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Ráno chlad, odpoledne teplo. Do babího léta vyneste letní kousky a vrstvěte

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Volné džíny a košile, pod které schováte top, jsou tou pravou odpovědí na...

Volné džíny a košile, pod které schováte top, jsou tou pravou odpovědí na proměnlivé teploty. A pokud to počasí dovolí, i sandály ještě využijete. Džíny, info o ceně v obchodě | foto: F&F

Sneakersy, cena 3249 Kč
Kombinovat různé materiály a textury je vysloveně žádoucí, stejně jako uvolněné...
Ležérní styl má zelenou a elegantní košile versus pohodové kalhoty jsou dobrá...
Vychutnejte si zajímavé barevné kombinace! Růžová a červená? Proč ne, krásně se...
10 fotografií
Chladnější rána střídají teplá odpoledne a večery, kdy už je opravdu zima – vítejte v části roku, která se představuje jako babí léto! Je to krásný čas, ale na oblékání poměrně složitý. Poradíme, jak na to.

Každý rok je to stejné. V tomto čase abyste s sebou ráno vzali půl šatníku, protože skutečně nevíte, jak bude za pár hodin. Jojo, bez vrstvení se zkrátka neobejdete, zejména ráno a k večeru je potřeba přidat svršky.

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Tina

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Stále využijete delší lněné košile, hodit se mohou i džínové bundy, tenké kardigany nebo sako volnějšího střihu. Nic nového pod sluncem, dalo by se říct, móda babího léta je celkem tradiční.

Na scénu opět přijdou osvědčené kombinace, například džíny, ideálně rovné, ty teď letí, plus klasická bílá trička a volné košile či šaty a sáčka. Kdo se chce trochu odvázat, může uplatnit zajímavější spojení, třeba satén a pleteninu.

Nicméně pořád jsou tu ověřené barvy. Vedou teplé přírodní odstíny, jako je olivová, karamelová, čokoládově hnědá nebo vínová, které snadno sladíte s bílou i šik džínovinou. Zkusili jste hořčicovou? Je totiž příslibem krásného podzimu...

Sneakersy, cena 3249 Kč
Kombinovat různé materiály a textury je vysloveně žádoucí, stejně jako uvolněné siluety. A vrstvení? To je hlavním stylingovým prvkem tohoto období. Džíny, info o ceně v obchodě
Ležérní styl má zelenou a elegantní košile versus pohodové kalhoty jsou dobrá volba. Kargo kalhoty, cena 520 Kč
Vychutnejte si zajímavé barevné kombinace! Růžová a červená? Proč ne, krásně se to k tomuto počasí hodí. Svetřík, cena 699 Kč
10 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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