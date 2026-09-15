Každý rok je to stejné. V tomto čase abyste s sebou ráno vzali půl šatníku, protože skutečně nevíte, jak bude za pár hodin. Jojo, bez vrstvení se zkrátka neobejdete, zejména ráno a k večeru je potřeba přidat svršky.
Stále využijete delší lněné košile, hodit se mohou i džínové bundy, tenké kardigany nebo sako volnějšího střihu. Nic nového pod sluncem, dalo by se říct, móda babího léta je celkem tradiční.
Na scénu opět přijdou osvědčené kombinace, například džíny, ideálně rovné, ty teď letí, plus klasická bílá trička a volné košile či šaty a sáčka. Kdo se chce trochu odvázat, může uplatnit zajímavější spojení, třeba satén a pleteninu.
Nicméně pořád jsou tu ověřené barvy. Vedou teplé přírodní odstíny, jako je olivová, karamelová, čokoládově hnědá nebo vínová, které snadno sladíte s bílou i šik džínovinou. Zkusili jste hořčicovou? Je totiž příslibem krásného podzimu...
Článek vznikl pro časopis Tina.