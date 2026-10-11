Oči
Mají-li být „highlightem“ vašeho make-upu oči, pak vsaďte na kouřové líčení – ovšem v letošním podzimu v měkčí a přirozenější podobě. Z barevných odstínů se prosazují hlavně espresso, švestka, lesní zeleň, krémová, růžová, slézová, metalické a stříbrné akcenty.
Velmi trendy je i kouřový levandulový tón, dodá podzimnímu looku svěžest i trošičku extravagance. Oční linky jdou doztracena, zůstávají nedotažené a nedokončené.
Rty
Klíčem k podzimnímu líčení je vybrat jeden prvek, který bude vynikat a ostatní nechat jednoduché. Pokud chcete poutat pozornost na rty, pak vězte, že hlavními trendy jsou odstíny vínové, bordó, červenohnědé, růžovohnědé nebo tmavá švestka.
Barvy se na rty nanášejí lehce a trochu rozmazaně, jako by byly zrovna „slíbané“.
Pleť
Místo silného krytí pracujte v tomto období s lehkým vrstvením a přirozeným jasem i texturou pokožky. Dobře se uplatní lehké make-upy nebo BB a CC krémy. Konturování ustupuje tvářence, vedou tóny teplé růžové růžové, cihlové nebo bobulové.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.