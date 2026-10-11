Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lehce nedbale, ale přirozeně. Podzimní líčení chce i kapku nedokonalosti

Autor:
  4:30
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Archiv Notino

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
11 fotografií
Podzimní líčení letos opouští dokonale uhlazený vzhled a sází na přirozenost, kapku nedokonalosti a především na osobitost a jedinečnost. Základem zůstává zdravá, opečovaná pleť.

Oči

Mají-li být „highlightem“ vašeho make-upu oči, pak vsaďte na kouřové líčení – ovšem v letošním podzimu v měkčí a přirozenější podobě. Z barevných odstínů se prosazují hlavně espresso, švestka, lesní zeleň, krémová, růžová, slézová, metalické a stříbrné akcenty.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Velmi trendy je i kouřový levandulový tón, dodá podzimnímu looku svěžest i trošičku extravagance. Oční linky jdou doztracena, zůstávají nedotažené a nedokončené.

Rty

Klíčem k podzimnímu líčení je vybrat jeden prvek, který bude vynikat a ostatní nechat jednoduché. Pokud chcete poutat pozornost na rty, pak vězte, že hlavními trendy jsou odstíny vínové, bordó, červenohnědé, růžovohnědé nebo tmavá švestka.

Barvy se na rty nanášejí lehce a trochu rozmazaně, jako by byly zrovna „slíbané“.

Pleť

Místo silného krytí pracujte v tomto období s lehkým vrstvením a přirozeným jasem i texturou pokožky. Dobře se uplatní lehké make-upy nebo BB a CC krémy. Konturování ustupuje tvářence, vedou tóny teplé růžové růžové, cihlové nebo bobulové.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak být šťastný téměř za všech okolností? Změňte své vnitřní nastavení

Ilustrační snímek

Někdo má zdánlivě všechno, a přesto není spokojený. Jiný se potýká s nemocí, handicapem nebo problémy, ale ze života se radovat dokáže. O našem štěstí totiž nerozhodují jen příznivé okolnosti, ale...

Podzim volá po víně či čokoládě. Hutné syté barvy kombinujte s pastely

Tlumený odstín zelené manšestrové sukně, podzimní klasiky, se hodí k většině...

Podzim přeje odstínům, které působí hřejivě, elegantně a snadno se kombinují. A někdy úplně stačí jeden kousek, který zcela rozzáří váš šatník.

Make-up do fitka? I s činkami můžete být diva, vyberte správné produkty

Burgundská barva patří k top odstínům podzimu, pořídit si v ní i sportovní úbor...

Aby váš sportovní outfit vypadal dokonale, musíte tomu přizpůsobit i péči o pleť, účes a líčení. A proč ne. Stačí několik drobných triků a budete vypadat svěže i po náročných výkonech.

Lehce nedbale, ale přirozeně. Podzimní líčení chce i kapku nedokonalosti

Ilustrační snímek

Podzimní líčení letos opouští dokonale uhlazený vzhled a sází na přirozenost, kapku nedokonalosti a především na osobitost a jedinečnost. Základem zůstává zdravá, opečovaná pleť.

11. října 2026  4:30

Kosmetická katastrofa v kabelce. Jak zachránit poničená líčidla?

Ilustrační snímek

Spadl vám pudr, paleta s očními stíny nebo se vám ulomila rtěnka? Všechny tyto drobné nehody se dají s trochou štěstí opravit. Tady je pár návodů, jak na to.

10. října 2026  4:30

Vaše nehty prozradí zlozvyky i nemoci. U jakých příznaků zpozornět?

Ilustrační snímek

Nedostatek vitaminů. To, zda kouříte či jste úzkostní. Ale i různé choroby, jež sužují tělo, se můžou projevit na vašich nehtech. Kdy je dobré zpozornět?

9. října 2026  4:30

Rozkveťte do podzimních odstínů fialové. Nadčasová elegance vás pozvedne

Ani na podzim se nemusíte vzdávat lehkých, vzdušných materiálů a střihů....

Podzimní barevná paleta vychází z odstínů, kterými v tomto období hraje příroda. Kromě valérů hnědé, červené či zelené ale letos hraje prim ještě jedna barva: fialová. Je noblesní, neotřelá a promění...

8. října 2026

Pusťte zvířata do šatníku. Podzim si žádá vzory, tak je hrdě vyneste

Halenka, cena 579 Kč

Je to opravdu tak: i aktuální módní sezona bude patřit zvířecím vzorům, ovšem v mnohem promyšlenější podobě. Najdete odvahu a pustíte letos šelmy do svého šatníku?

7. října 2026

Podzim volá po víně či čokoládě. Hutné syté barvy kombinujte s pastely

Tlumený odstín zelené manšestrové sukně, podzimní klasiky, se hodí k většině...

Podzim přeje odstínům, které působí hřejivě, elegantně a snadno se kombinují. A někdy úplně stačí jeden kousek, který zcela rozzáří váš šatník.

6. října 2026

Jak být šťastný téměř za všech okolností? Změňte své vnitřní nastavení

Ilustrační snímek

Někdo má zdánlivě všechno, a přesto není spokojený. Jiný se potýká s nemocí, handicapem nebo problémy, ale ze života se radovat dokáže. O našem štěstí totiž nerozhodují jen příznivé okolnosti, ale...

5. října 2026

Make-up do fitka? I s činkami můžete být diva, vyberte správné produkty

Burgundská barva patří k top odstínům podzimu, pořídit si v ní i sportovní úbor...

Aby váš sportovní outfit vypadal dokonale, musíte tomu přizpůsobit i péči o pleť, účes a líčení. A proč ne. Stačí několik drobných triků a budete vypadat svěže i po náročných výkonech.

4. října 2026

Podzimní restart. Napravte letní kosmetické škody, řešte pleť i vlasy

ilustrační snímek

Léto umí pleti i vlasům dodat zářivost, ale také je pořádně potrápit. Slunce, horko, pot, chlor i slaná voda se podepisují na jejich kondici. Podzim proto přichází s jediným úkolem – dopřát jim...

3. října 2026

Puntíky vládnou. Kdo se teček bojí, může je pustit jen na doplňky

Černo-bílá kombinace vzoru na bundě působí vesele, trochu rozpustile, ale...

Velké puntíky působí odvážněji, drobné zase jemně a žensky. A pokud si netroufáte na výrazný vzor od hlavy až k patě, začněte třeba šátkem, kabelkou, punčochami nebo halenkou. Tečky vám vykouzlí...

2. října 2026

Vyzkoušejte pohodlí, které má styl. Je čas vytáhnout na doma sladěný set

Pro ty, kteří nemají v oblibě volnější spodní díly, je tu set složený z delšího...

Domácí oblečení už dávno není jen o starých teplácích. Letošní podzim přeje hebkým materiálům, elegantním střihům i sladěným setům, ve kterých se budete cítit pohodlně při odpočinku, práci z domova i...

1. října 2026

Plné, úzké, srdíčkové. Co o nás a naší nátuře prozradí tvar našich rtů

Ilustrační snímek

Jsou ozdobou obličeje a dokážou vyjádřit emoce ještě dřív, než promluvíte. Co odhalí tvar a plnost rtů o vaší povaze?

30. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.